Oroscopo di oggi 3 ottobre 2021

Oroscopo oggi 3 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Con Mercurio opposto, adoperate le parole con saggezza, per scongiurare polemiche inutili, finendo con il creare tensioni con persone suscettibili e permalose. C'è la protezione di Giove dal segno dell'Acquario: occasioni plurime per rimpinguare il portafogli.

Toro

Per merito di Urano nel vostro cielo, farete delle scelte e adotterete comportamenti per voi significativi, anche se un familiare avrà qualcosa da ridire. Gli investimenti economici onerosi vanno valutati con cura, perché non è il momento per azzardare.

Gemelli

Instaurando con un collega un rapporto più piacevole e disinvolto, conquisterete la sua fiducia e migliorerete di molto il clima lavorativo. Nettuno è in quadrato: occhio ai malintesi che potrebbero nascere con il partner o con un amico.

Cancro

Si presenterà un problema professionale, ma sarà di poco conto, dunque considerate che non varrà la pena perdere la calma e l'entusiasmo. Attenzione ai contrattempi nei contatti e negli spostamenti, con Mercurio e Marte contro dalla Bilancia.

Leone

A causa di Venere in Scorpione, l'umore sarà instabile, e questo contribuirà a far scoppiare qualche incomprensione e qualche polemica inutile con chi amate. Non sottovalutate il rischio di certe operazioni finanziarie, meglio evitare quelle troppo ambiziose.

Vergine

Grazie alla Luna in congiunzione, se vorrete, saprete sapientemente districarvi tra un impegno e l'altro, ritagliandovi anche del tempo per lo svago. Urano staziona nel segno amico del Toro: l'inventiva continua ad essere il vostro punto di forza.

Bilancia

Plutone detrattore in Capricorno è pesante, vi fa temere la concorrenza e forse vi fa vedere rivali e nemici anche dove non ce ne sono. Soltanto selezionando le relazioni con gli altri, queste diventeranno di spessore. Fate una cernita tra gli amici.

Scorpione

Con Venere nel vostro cielo, le questioni amorose procedono bene, anche se l'interferenza di Giove e Saturno cercherà di creare qualche difficoltà. Giove e Saturno cono avversi, si richiede concretezza. Bando alle illusioni e ai sogni irrealizzabili.

Sagittario

Per colpa della Luna di traverso che transita nella Vergine, questa mattina ci metterete un pochino per ingranare, poi durante la giornata spariranno le incertezze. Con Giove e Saturno alleati, se vivete in coppia, avrete delle rassicuranti conferme da parte del partner.

Capricorno

Per merito della Luna benevola odierna, riuscirete a liberarvi dalla noia della solita routine. Sarete pronti anche a rispondere ai rimbrotti di una persona cara. Con questa bella Luna, giudicherete l'operato degli altri con generosità, cogliendo il lato migliore.

Acquario

Non esagerate con un familiare che avete tenuto finora sotto la vostra ala protettiva. È arrivato il momento che decida da solo, esortatelo a osare. Siate sinceri con voi stessi, ed eliminate dalla vostra vita tutto ciò che vi fa da zavorra o vi è d'intralcio.

Pesci

La Luna ostile in Vergine, oggi, se avete fatto progetti inconsueti senza consultare il parere della dolce metà, avrà poche possibilità di riuscita... Da una collaborazione lavorativa, nascerà un'idea nuova che saprà attivare un grande entusiasmo.

