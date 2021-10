Oroscopo di domani 5 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 5 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Smettetevela di bersagliare un familiare con continue richieste o criticandone troppo spesso l'operato. Lasciatelo libero anche di sbagliare! Un amico vi darà preziosi consigli per risolvere alcune dinamiche che vivete in famiglia. Ascoltatelo!

Toro

Saturno in Acquario, dunque in quadratura, potrebbe causare o portare allo scoperto malesseri che fin qui avete trascurato o sottovalutato. Giove è ostile, limitate le spese. Scegliete di far fruttare il gruzzolo con forme opportune di risparmio.

Gemelli

Non potete pretendere che il partner indovini quello che vi gira per la testa. Provate ad essere più chiari e realizzerete tra voi un clima più armonioso. Giove in Acquario vi tiene sotto la sua ala protettiva, con risultati professionali alquanto prestigiosi.

Cancro

Al risveglio, grazie all'appoggio della Luna ancora in Vergine, uscirete da situazioni che si trascinavano da tanto, facendovi perdere tempo ed energie. Avrete voglia di accelerare e di accendere l'attenzione di colleghi i cui ritmi vi sembrano troppo lenti.

Leone

Affrontare i problemi con chi amate a mano a mano che si presentano, con decisione, ma anche con leggerezza e ironia, aumenterà la fiducia reciproca. Con Venere che vi ostacola, le relazioni affettive forse tenderanno ad essere confuse e impacciate.

Vergine

Con la Luna mattutina nel vostro cielo, coinvolgendo nei vostri progetti amici e conoscenti, farete in modo che il vostro entusiasmo contagi anche loro. Momento propizio per mettere ordine nella vostra vita e sciogliere quei nodi che vi condizionano.

Bilancia

Con Mercurio e la Luna nel segno dal pomeriggio, chi è in coppia riuscirà a neutralizzare i pensieri negativi e, merito di Saturno, assaporerà gioie rassicuranti. Giove è in Acquario: sul lavoro vi verranno riconosciuti i vostri meriti e anche la posizione di leader.

Scorpione

Grazie alla Luna che sorride a Venere, sarete apprezzati dai vostri cari per la capacità di mediare e di trovare, in un battibaleno, soluzioni pratiche ed efficaci. Avrete la possibilità di circoscrivere i guai di un familiare e ricondurlo su una strada più agevole e sicura.

Sagittario

Marte alleato v'infonderà grinta e incisività, per agire con tempismo ed efficacia nell'ambito professionale. Ne seguiranno belle soddisfazioni. La persona amata sarà un po' inquieta, vi chiederà dei cambiamenti che non accoglierete tanto bene.

Capricorno

Con la Luna in Vergine bendisposta a Plutone, al mattino vivrete in un'atmosfera piacevole. Rivoluzionerete anche la routine con delle belle trovate. Le stelle di oggi vi regalano quel tocco geniale che vi permetterà di svolgere attività creative gratificanti.

Acquario

Le vostre doti seduttive, con Giove congiunto, sono così rafforzate che presto vi vedrete cadere ai piedi anche chi finora era considerato inarrivabile. Abbandonando pressanti competizioni lavorative, punterete su una vantaggiosa integrazione di idee e competenze.

Pesci

In mattinata, per scongiurare battibecchi con la dolce metà, vista l'opposizione della Luna in Vergine sarà meglio evitare accuratamente certi argomenti. Incontrerete, e starete in loro compagnia, persone diverse dalle solite, più estrose, intriganti, creative.

© Riproduzione riservata