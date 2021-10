Oroscopo di oggi 4 ottobre 2021

Oroscopo oggi 4 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Bersagliati da Mercurio in Bilancia, rischiate di parlare troppo e a sproposito. Moderatevi, se non volete rovinare l’atmosfera magica con il partner. Oggi non vi mancherà occasione di svagarvi ed anche di coltivare relazioni con amici interessanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Con Urano nel segno, modificherete tutte le faccende che considerate ormai superate. Più lo farete con decisione, più il cambiamento sarà rapido e indolore. Fate attenzione alla bilancia! Con Giove contrario, occhio a quello mettete nel piatto e alla quantità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Se continuerete a credere di non essere capaci di gestire una situazione, finirà che non lo sarete davvero. Siate più ottimisti, osate con più convinzione. Vi troverete in una condizione lavorativa di forza, che vi permetterà di fare e disfare a vostro gradimento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

A causa di Mercurio ostile, evitate inutili contese basate su quegli equivoci, che invece un confronto diretto e franco potrebbe risolvere velocemente. Sarete disposti ad ascoltare i problemi e soprattutto ad aiutare concretamente un amico fidato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con Giove e Saturno in opposizione, meglio circondarsi di amici determinati, in grado di appoggiarvi, sostenervi, consigliarvi quando è opportuno. Non lasciatevi prendere la mano da spese di cui, in un secondo momento, potreste pentirvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

La Luna crea nel cielo molteplici geometrie planetarie ridenti, ma anche meno ridenti, tuttavia sarà un mix che renderà la giornata entusiasmante. Sul lavoro non siate invadenti: non date consigli quando non sono richiesti. Concentratevi sulla vostra attività. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Grazie a Mercurio in trigono a Giove, porterete a termine velocemente molti impegni professionali. Vi avvarrete anche dell’aiuto di un collega molto esperto. Non accantonate una vostra esigenza, perché vi ritrovereste poi a doverne soddisfare una di qualcun altro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

La Luna vi è amica, ma con Giove contrario dal segno dell’Acquario, se dovete discutere di questioni legali, non aspettatevi grandi risultati. Con le vostre stelle, in ambito economico si consiglia una certa cautela e ordine nella gestione del bilancio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Per merito di Saturno alleato, saprete applicarvi con abilità e competenza, anche in quei compiti quotidiani che non vi esaltano, ma che sono necessari. Riuscirete a dare il consiglio giusto, non essendo coinvolti in prima persona, a un amico in difficoltà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Una storia d’amore appena cominciata, grazie ai favori di Venere in Scorpione, inizierà a prendere una piega intrigante, proprio come desiderate. Vogliosi di novità nella vita a due? Trasformate le vecchie abitudini: osate sempre di più, insieme. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Il trigono tra Mercurio e Giove in congiunzione vi farà concludere con un tocco di magico estro tutto quello che avete in mente di realizzare. Infatti questa bella liaison vi donerà un’accesa fantasia, che potrete mettere a frutto come meglio desiderate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Per colpa della Luna in Vergine opposta a Nettuno nel segno, non è il momento di prendere decisioni che richiedono mente lucida e chiara. Temporeggiate! Siate generosi, date una mano a un parente in difficoltà: non avrete alcuna ragione di pentirvene. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata