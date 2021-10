Oroscopo di oggi 6 ottobre 2021

Oroscopo oggi 6 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Considerata la Luna e Plutone ostili, continuate a controllate ogni minimo dettaglio nei contratti e nelle clausole, per evitare sgradevoli sorprese. Nuovi progetti ancora da mettere a punto e portare avanti. Sfruttate l’aiuto di Giove e Saturno! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Sul lavoro imparerete ad apprezzare un collaboratore che fino a ieri vi sembrava poco motivato e poco competente. Collaborerete alla perfezione. Rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo. Siate più flessibili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Con la Luna odierna alleata, vi sentirete più leggeri: approfittatene per distrarvi con attività e hobby che troppo spesso non osate concedervi. Se riuscirete a ritagliarvi del tempo per dedicarlo allo sport preferito, starete senza dubbio meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Grazie a Venere, migliorerà l’intesa di coppia. Vi troverete complici, sia nel risolvere le questioni sia nel godere dei fatti previsti e non di ogni giorno. Anche se vi sembrerete un po’ sfasati, sintonizzerete i vostri ritmi con quelli della persona amata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Visti i disegni celesti della Luna in Bilancia di oggi, sarete più efficienti, e presto otterrete ottimi risultati e gratificazioni sia concrete che morali. Metterete in atto un cambiamento tanto agognato, senza farvi condizionare dai timori di un familiare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

In famiglia siate chiari e diretti. Tenete conto che c’è chi sa leggervi come libri aperti e non potete nascondergli nulla. No alle mezze verità. Se avete percepito una nota stonata nel comportamento del partner, parlatene invece di rimuginare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Con la Luna e il Sole che creano una rete iridescente con diversi pianeti, non interrogatevi troppo sul futuro di una relazione prima che sbocci. Disponibilità. State imparando a non stare sempre sulla difensiva, e cercando di prendere le opinioni altrui più alla leggera. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Per colpa di Saturno avverso, sul lavoro siate cauti nel sottoscrivere contratti o stringere associazioni. Per il momento meglio rimandare l’avvio di progetti. Con questo Saturno, sarete anche incerti sulla vostra storia d’amore. Viaggerete tra esultanza e timore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Per merito della Luna benevola, sarà una giornata in cui infilerete diverse cose buone, anche se certe questioni professionali non andranno come sperato. Saprete cogliere e dare giusta risposta al bisogno di appoggio e consolazione di un vostro caro amico. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

A causa di Mercurio contrario nel segno della Bilancia, potreste essere inondati da impegni imprevisti, da copiosi contrattempi. Siate cauti anche nel parlare. Con varie stelle malandrine, il vostro umore è ballerino. La grinta non manca, ma sarete messi alla prova. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Con la Luna in Bilancia in trigono a Saturno, invece di continuare a frequentare persone poco affidabili, avvicinatevi di più a chi ha dimostrato di amarvi. Rallentando i ritmi quotidiani, riverserete intorno a voi un’energia piacevolmente dinamica e serena. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Possibili colpi di scena in campo sentimentale. Sarete piuttosto sicuri del fatto vostro. Andrete dritti verso la meta senza troppe incertezze. Grazie a Urano a favore, l’inventiva, l’estro e l’ingegno continuano ad essere il vostro punto di forza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

