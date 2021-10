Oroscopo di domani 8 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 8 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Dal punto di vista economico, Giove vi sostiene regalandovi delle ottime occasioni da non perdere. Riscuoterete crediti e otterrete notevoli vantaggi. Marte opposto non ci metterà molto a farvi perdere la pazienza e diventare litigiosi e di malumore.

Toro

La Luna in Scorpione non va d'accordo con Urano nel segno. Giornata contraddistinta da improvvise turbolenze. Al momento giusto, tenete a bada l'agitazione. Se non avete ben delineati i vostri obiettivi, non lo saranno neanche le strategie e gli accordi che creerete.

Gemelli

Venere avversa vi farà essere troppo pretenziosi con il partner. Non sfidatelo con richieste impossibili e non feritelo con puntigli fuori luogo. Se non siete certi dei vostri sentimenti, aspettate: meglio non fare promesse che poi non riuscirete a mantenere.

Cancro

Con Plutone contrario in Capricorno, evitate circostanze nebulose e le persone negative e ambigue, e verificate con attenzione l'attendibilità di ogni proposta. Avvertirete l'esigenza di chiarire cose tenute in sospeso con qualcuno. Sappiate risolverle con diplomazia.

Leone

Non fatevi coinvolgere da chi perde tempo e non va alla sostanza delle cose. Avete bisogno, al contrario, di qualcuno che vi sostenga e vi incoraggi. Rinunciate a un acquisto di cui poi potreste pentirvi. È superfluo e inciderebbe di molto sulle finanze.

Vergine

Avrete dalla vostra, grazie alla Luna in Scorpione, una particolare capacità di impegno e concentrazione che sarà bene sfruttare al massimo. Ricordate che sarebbe meglio che lasciaste perdere chi non è sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Bilancia

Per merito del Sole congiunto a Marte, farete qualcosa di insolito, di originale incentrato sui vostri interessi. Cambierete favorevolmente le solite situazioni. Plutone è quadrato: potreste avere accanto a voi persone sempre pronte a competere e a questionare.

Scorpione

A causa della Luna ostile a Saturno e Urano, placate l'impulsività, se non volete arrivare ai ferri corti con qualcuno a cui tenete particolarmente. In arrivo delle novità che vi metteranno in condizione di aprire il cuore all'amore e al rinnovamento.

Sagittario

Venere in congiunzione sta vivacizzando la vostra vita amorosa. Vi siete accorti che quella persona aspetta solo un cenno per venirvi incontro? Sarete affascinanti, dinamici e creativi. Coltiverete nuovi hobby condividendoli con amici interessanti.

Capricorno

Volete mettere in discussione le parole di un familiare? Prima pensateci bene, potreste riaprire un antipatico contenzioso, e addio tranquillità! Selezionate le vostre frequentazioni e non sprecate tempo con chi è molto superficiale e facilone.

Acquario

La Luna quadrata a Saturno vi avvisa. Solo senza prendere decisioni affrettate e dare risposte poco assennate, riuscirete a impegnarvi sulle questioni più importanti. Escogitate un piano su quale percorso seguire per arrivare subito alla meta che vi siete prefissati.

Pesci

Non permettete a un vostro caro di condizionarvi nelle scelte che state operando. Siete voi a dover decidere quale strada percorrere! Sarete molto ricettivi agli stati d'animo di chi vi è accanto. Selezionate bene la vostra compagnia.

