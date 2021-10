Oroscopo di oggi 7 ottobre 2021

Oroscopo oggi 7 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

A causa della Luna nell'opposto segno della Bilancia, oggi non riuscirete a mettere dei paletti e assorbirete come spugne le tensioni che vi attorniano. Le ambizioni eccessive potrebbero venir ridimensionate da Plutone che è contrario dal Capricorno.

Toro

Con Urano nel vostro cielo, avvertite la voglia di libertà, di visitare altri luoghi, di circondarvi di facce nuove. Fatelo nella misura in cui vi è possibile. Giove e Saturno in quadratura dall'Acquario potrebbero intensificare la vostra natura parsimoniosa.

Gemelli

In mattinata, con la Luna in Bilancia, i rapporti con i colleghi miglioreranno, cercando di mantenere un livello invariato di impegno e attenzione. Eviterete le persone troppo serie e di umore poco vivace, per circondarvi di amici comunicativi ed effervescenti.

Cancro

È il momento, affiancati da Urano amico, d'impostare ampie strategie per una più autentica realizzazione personale, mettendo a frutto tutte le risorse. Con Marte sfavorevole in Bilancia, occhio a maneggiare coltelli, forni e ferri da stiro. Siate accorti!

Leone

Con Venere nel segno del Sagittario dal pomeriggio, in amore dimenticate ogni perplessità e comunicate più chiaramente al partner ciò che desiderate. Giove vi è ostile: rivedete la dieta. Riducete drasticamente l'apporto di grassi, leccornie e salse varie.

Vergine

Più andrete incontro agli altri con un atteggiamento aperto e uno spirito collaborativo, confrontando le idee, più avvierete relazioni significative. Il metodo, la costanza e anche l'ostinazione diventeranno ancora una volta le vostre carte vincenti.

Bilancia

Al risveglio la Luna vi darà buone energie, anche se qualche sprazzo di pessimismo vi renderà un po' scontrosi e poco disponibili all'ascolto. Per merito di Giove alleato dall'Acquario, una questione legale potrà sciogliersi e rivelarsi fortunata.

Scorpione

Con Marte indifferente, la voglia di cogliere belle occasioni non è travolgente, ma restate comunque vigili: sarebbe un peccato sprecare buone chance. La mente influisce sullo stato fisico, quindi scrollatevi di dosso il malumore, e anche la forma migliorerà.

Sagittario

Grazie a Venere nel segno, scoprirete una migliore sintonia con la dolce metà. Se siete single, incontrerete presto la persona che state aspettando da tempo. Volete conquistare chi vi ha preso il cuore? Siate sinceri e mostrate senza remore anche le vostre fragilità.

Capricorno

La Luna bisticcia con Plutone nel vostro cielo. Invece di richiamare voi l'amico con cui avete avuto un battibecco, lasciatelo per ora per i fatti suoi. Con Marte che avverso, troverete pesante seguire gli impegni di tutti i giorni. Frenate l'impazienza.

Acquario

Vorreste dare e ricevere tanto amore, ma in un'atmosfera piacevole e rilassante, per lasciarvi finalmente andare con la massima fiducia. Prima di convincervi che chi amate ce l'ha con voi e dispiacervi, verificate che sia davvero così.

Pesci

Appoggiati dalla Luna pomeridiana in Scorpione, non vi farete scoraggiare dal modo di fare un po' scostante di un familiare: prendetelo per il verso giusto. Con Nettuno nel segno, avrete la testa fra le nuvole. Tenderete anche a perdervi in sogni romantici.

