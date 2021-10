Oroscopo di domani 9 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 9 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Accettare la frequentazione di gente, che coltiva i vostri stessi interessi creativi e spirituali, vi farà sentire immensamente arricchiti e beneficati. Rischiate di strafare, mentre invece sarebbe meglio fare delle scelte oculate, scrupolose e pazienti.

Toro

Con la Luna ostile dallo Scorpione, in mattinata è possibile che il vostro atteggiamento con la dolce metà sia più pessimista e più pretenzioso del solito. Considerata la Luna di traverso, bisticcerete con il mondo intero, familiari compresi. Calmatevi.

Gemelli

La necessità del partner di controllare di continuo cosa fate e cosa dite potrebbe mettere in crisi un'intesa che invece potrebbe essere molto buona. Nel pomeriggio la Luna è in Sagittario: attenzione a degli antipatici e scomodi errori di valutazione.

Cancro

Al risveglio, grazie alla Luna in Scorpione, riuscirete a prendere il largo e a non rimanere imbottigliati nelle solite diatribe familiari. In serata, per evitare spiacevoli malintesi, provate a parlare in modo semplice e diretto con un amico.

Leone

Sul lavoro qualcuno vi ha messo dei bastoni fra le ruote e non potete procedere? Liberatevi dai vincoli troppo stretti con colleghi poco corretti. Saturno contro richiede serietà e tenacia, per risolvere costruttivamente i problemi evidenziati.

Vergine

Per merito di Urano alleato nel segno del Toro, accoglierete senza timori diverse novità, non accontentandovi del solito tran tran quotidiano. Metterete in atto i cambiamenti tanto agognati, senza farvi condizionare dai timori di un familiare.

Bilancia

Con il Sole in congiunzione a Mercurio nel vostro cielo, in serata saprete far valere le vostre ragioni ed eviterete che un conoscente vi metta in difficoltà. Oggi tutti vi cercheranno, perché con la vostra battuta pronta, saprete regalare allegria e buonumore.

Scorpione

Gli aspetti che la Luna creerà di mattina con molti pianeti vi renderanno appassionati, ma sarete in difficoltà nell'esprimere il vostro sentire. La vostra incertezza sentimentale rischia di creare incomprensioni e malumori. Siate più costanti!

Sagittario

La Luna congiunta a Venere, che continua il suo tragitto nel segno, elargisce simpatia, bellezza e benessere. Un incontro ha ottime probabilità di durata. Venere nel vostro cielo vi farà apprezzare quello che avete fin qui costruito nella vita affettiva.

Capricorno

Grazie alla Luna in sestile a Plutone, seguendo la vostra sensibilità, saprete dare le giuste risposte sia in famiglia che nella professione. Una volta risolte con diligenza tutte le difficoltà che emergono, riuscirete a rimettervi in carreggiata.

Acquario

Per colpa della Luna che bisticcia con Giove, i toni in famiglia potrebbero farsi polemici. Ci sono dei sospesi da chiarire e risolvere. Diplomazia. Date alla persona amata le conferme che vi chiede, se non volete mandare in crisi la vostra relazione.

Pesci

La mattinata, con la Luna in trigono a Nettuno, sarà luminosa e piacevolmente impegnata. Coglierete l'occasione per unire l'utile al dilettevole. Ci sono le premesse per passare una giornata costruttiva e interessante, in compagnia di un amico caro.

