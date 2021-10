Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 9 e domani 10 ottobre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Sul lavoro qualcuno vi ha messo dei bastoni fra le ruote e non potete procedere? Liberatevi dai vincoli troppo stretti con colleghi poco corretti. Saturno contro richiede serietà e tenacia, per risolvere costruttivamente i problemi evidenziati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

