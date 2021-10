Oroscopo di oggi 10 ottobre 2021

Oroscopo oggi 10 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

La Luna in Sagittario oggi vi renderà amabili e disponibili, con quei collaboratori che colgono ogni occasione per dimostrarvi stima e fiducia. Anche Venere è in Sagittario: vi protegge e non dovrete fare troppi sforzi per mantenervi in forma. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Giove e Saturno avversi dal segno dell’Acquario creano scompiglio nel bilancio economico. Fatevi consigliare da un esperto i trucchi del mestiere. Non permetterete a nessuno di influenzare le vostre scelte, anche se sapranno chiedervelo in modo persuasivo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Grazie a Marte solidale in Bilancia, saprete farvi valere con amici e conoscenti un po’ invadenti, facendo leva sulla consapevolezza delle vostre capacità. La Luna è malandrina: vi basterà un niente per rabbuiarvi e prendere ciò che vi capiterà per il verso sbagliato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Vi farete tentare dallo charme, dai bei gesti e dalle belle parole di qualcuno che avete conosciuto occasionalmente. Meglio però essere accorti. Guardatevi da questioni poco chiare, che potrebbero crearvi guai nonostante le apparenze positive. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Per colpa di Urano ostile in Toro, un problema improvviso interromperà un progetto che vi sta a cuore, ma si sbloccherà in men che non si dica. Venere è nell’amico Sagittario: scegliete un look impeccabile, disinvolto, insomma più adatto a voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

A causa di Venere contro dal Sagittario, non sarà facile sciogliere nervosismo e tensioni, ma con un po’ di buona volontà e di buonsenso, tutto si sistemerà. Con Nettuno opposto, meglio aprire gli occhi su qualcosa su cui finora avete voluto soprassedere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Per merito delle stelle favorevoli del vostro cielo, avrete un ottimo intuito per fare la cosa giusta al momento giusto, con una rapidità e un’abilità invidiabili. Non imponete la vostra opinione. Più sarete flessibili, più chi amate si avvicinerà a voi con fiducia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Con Urano che vi tallona, rischiate di giudicare sbrigativamente e superficialmente persone e situazioni. Prendetevi il tempo per riflettere. Giove è in ostile quadratura: potreste indulgere a comportamenti dettati da un eccessivo ottimismo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Potrete finalmente dimostrare la vostra efficienza professionale e andrete incontro, senza alcun impedimento, al riconoscimento dei vostri meriti. La Luna nel segno crea aspetti con diversi pianeti, garantendovi riconoscimenti sia in amore che sul lavoro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Con Marte nemico in Bilancia, sarete così impulsivi e precipitosi che non prenderete in considerazione i preziosi consigli di chi vi ama. Un amico vi farà una proposta inattesa. L’accetterete, pure se la considererete un po’ condizionante. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

La Luna in sestile a Saturno in amore non vi farà fermare alle apparenze. Cercherete di conoscere profondamente l’animo di chi vi sta accanto. Non trascurerete un parente che soffre di solitudine e conta molto sul vostro sostegno e compagnia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Utilizzate il vostro proverbiale intuito per differenziare le proposte interessanti da quelle poco affidabili che vi verranno prospettate. Poi scegliete. Anziché concentrarvi su situazioni poco favorevoli, trovate consolazione nei successi fin qui conseguiti! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

