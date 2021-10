Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 11 e domani 12 ottobre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Giove e Saturno vi proteggono e vi vogliono vincenti. Non tergiversate, soprattutto non nascondetevi dietro scuse banali: prendete coraggio e agite! Se nella cerchia di amici c’è qualcuno che non vi convince, seguite l’istinto e sappiatelo allontanare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

