Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 11 e domani 12 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

In famiglia qualcuno vi darà del filo da torcere. La responsabilità sarà degli altri, ma la vostra testardaggine non aiuterà certo a trovare un accordo. Mercurio vi è ostile: occhio alle sviste riguardo documenti da tenere invece ben chiusi nel cassetto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

