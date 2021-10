Oroscopo di domani 12 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 12 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Vi sottrarrete al comportamento inflessibile di un collega, ma questa reazione lo renderà diffidente e quindi la situazione si farà molto più critica. Un familiare desidererebbe avervi sempre a disposizione, limitando la vostra autonomia. Non incoraggiatelo!

Toro

La Luna in Capricorno in trigono a Urano nel vostro cielo potrebbe aiutarvi a lasciare la strada vecchia per la nuova e a trovare quello che fa per voi. Incontrerete persone interessanti, diverse dal solito, che avranno una significativa influenza nella vostra vita.

Gemelli

Marte vi protegge, e la carica che avete addosso potrebbe farvi conquistare una promozione nell'ambito professionale. Lavorerete alacremente. Ogni giorno vi si presentano diverse chance di successo, sta a voi riconoscerle e sfruttarle al massimo.

Cancro

Per colpa della Luna nell'opposto segno del Capricorno, tensioni in vista per piccole distrazioni. Sarebbe meglio essere più attenti e concentrati. Marte è contro: non vi incaponite sulle vostre convinzioni. Sappiate essere più flessibili e disponibili.

Leone

Se siete in coppia, con Venere alleata supererete il grigiore della solita routine con brillanti trovate. Allora vivrete l'amore con generosità e trasporto. Fate sì che passare il tempo libero nella pace della natura autunnale diventi un appuntamento costante.

Vergine

Con Urano favorevole dal Toro, proverete a cercare la soluzione a un problema che vi trascinate da troppo tempo, e finalmente ce la farete. Grazie a Plutone benevolo, avrete energie in quantità e la possibilità anche di impiegarle al meglio.

Bilancia

Giove e Saturno nel segno dell'Acquario vi porteranno nuove responsabilità, ma anche straordinarie occasioni che dovrete afferrare prontamente. La Luna ostile a Mercurio farà saltare la concentrazione a chi svolge lavori di precisione o di responsabilità.

Scorpione

Una giornata luminosa, all'insegna di una Luna in Capricorno che ce la metterà tutta per farvi trascorrere questo martedì in modo piacevole. Darete dimostrazioni di affetto alle persone care, interessandovi al loro benessere psicofisico.

Sagittario

Per merito di Venere e Giove, conquisterete la persona che avete a cuore, peccato che Saturno però ci metterà un carico di fatica, oneri e ripensamenti. Adotterete un atteggiamento meno reattivo, soprattutto riguardo ad alcune questioni economiche.

Capricorno

Con la Luna congiunta ostile a Mercurio e amica di Urano, tenterete di giungere a un compromesso con il partner, che vi vorrebbe sempre e comunque tutti per sé. Mercurio quadrato alla Luna nel vostro segno potrà portare qualche contrattempo: organizzatevi bene.

Acquario

Le luminose stelle del vostro cielo, oltre alla creatività, vi daranno una mano a sfruttare la capacità di amministrare ciò che avrete prodotto. Venere sorridente dal Sagittario vi consentirà di concretizzare abbondantemente le vostre belle idee.

Pesci

Con Nettuno in congiunzione, siete un po' imprevedibili e forse anche sfuggenti. Certi comportamenti creano qualche incomprensione nella vita di coppia. Sarà bene essere meno impulsivi, se volete evitare antipatici equivoci. Frenate l'euforia quando è eccessiva.

