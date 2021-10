Oroscopo di oggi 11 ottobre 2021

Oroscopo oggi 11 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Grazie a Giove, la vostra situazione economica sarà abbastanza rassicurante. Potrete chiudere dei vecchi sospesi e addirittura togliervi uno sfizio. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta! Godetevi questo piacevole momento e ringraziate Venere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Avrete tutte le carte in regola per centrare un obiettivo, ma all’ultimo, un imprevisto potrebbe cambiare le prospettive e il modo di realizzazione. Siete attratti da hobby troppo dispendiosi, che già sapete vi faranno perdere tempo e denaro? Siate oculati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

A causa della Luna in Sagittario in opposizione, sarete un po’ nervosi, perché vi piacerebbe ricevere maggiori conferme dalla persona che amate. Sarete affascinati da esperienze impegnative, non vi interesseranno minimamente gli incontri superficiali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Mercurio è in posizione sfavorevole nella Bilancia. Attenzione alle affezioni all’apparato respiratorio, sensibile a questo passaggio di stagione. Smettetela di fare il terzo grado al partner, se non volete finire che si arrabbi. Siate più comprensivi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Per merito di Marte vostro alleato, sarete pronti a raccogliere a piene mani i frutti di ciò che avete fin qui seminato e che vi siete ampiamente guadagnati. Potrete ignorare prese di posizione troppo rigide, e andrete dritti alla soluzione di problemi lavorativi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Nettuno è in opposizione: ricordate che sì, sognare è bello, ma è necessario anche sapersi destreggiare nella realtà in modo costruttivo e concreto. Con questo Nettuno avverso, vi sentirete inquieti, scontenti e in preda a qualche timore irrazionale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Giove e Saturno vi proteggono e vi vogliono vincenti. Non tergiversate, soprattutto non nascondetevi dietro scuse banali: prendete coraggio e agite! Se nella cerchia di amici c’è qualcuno che non vi convince, seguite l’istinto e sappiatelo allontanare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Oggi avrete bisogno di coccole per dimenticare contrasti e incomprensioni, ma la dolce metà avrà altro da fare e non terrà molto in considerazione le vostre esigenze. Rischiate di dare un peso esagerato ai particolari e di giudicare con eccessiva rigidità il prossimo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Con la Luna che bisticcia con Nettuno ma sorride a Giove, scoprirete l’essenza dei sentimenti che vi uniscono a una persona e ve ne sentirete nutriti. La voglia di comunicare con il mondo vi renderà più attenti e ricettivi, quindi più disponibili e accoglienti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

In famiglia qualcuno vi darà del filo da torcere. La responsabilità sarà degli altri, ma la vostra testardaggine non aiuterà certo a trovare un accordo. Mercurio vi è ostile: occhio alle sviste riguardo documenti da tenere invece ben chiusi nel cassetto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Acquario

La Luna in sestile a Giove farà sì che sarete ricercati dagli amici, per il vostro spirito di iniziativa e la capacità di cogliere il lato piacevole della vita. Cercherete di superare una questione che vi trascinate da tempo, e alla fine riuscirete a risolverla. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Per colpa della Luna quadrata a Nettuno nel segno, potreste alienarvi la simpatia di un amico. Siate più ragionevoli e morbidi, non siete i detentori della verità! Chiedete consiglio sul da farsi a un vostro caro. Sentirvi compresi vi aiuterà a recuperare la vostra autostima. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata