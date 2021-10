Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 11 e domani 12 ottobre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 ottobre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

A causa della Luna in Sagittario in opposizione, sarete un po’ nervosi, perché vi piacerebbe ricevere maggiori conferme dalla persona che amate. Sarete affascinati da esperienze impegnative, non vi interesseranno minimamente gli incontri superficiali. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata