Oroscopo di domani 14 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 14 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

A causa di Plutone in quadratura dal Capricorno, se qualcuno volesse coinvolgervi in affari o collaborazioni incerte, meglio non rischiare. Marte nemico continua ad essere fonte di disordine e di prese di posizione un po’ troppo avventate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con la Luna ostile a Urano, il vostro sex appeal accenderà le fantasie del partner, anche se i momenti belli non metteranno a tacere qualche dubbio. Avete un atteggiamento sempre distratto e distante, rischiando di far allontanare chi vi vuole bene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Essendo Nettuno malevolo nei vostri confronti, tenderete a erigere barriere difensive verso il mondo intero. Vigorosa la paura di imbrogli e delusioni. Marte è un vostro alleato: vi ritroverete a puntare di più sulla fiducia in voi stessi che negli altri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Alcuni nodi che da lungo tempo vi tormentano si scioglieranno, grazie a un positivo imprevisto. Parola di Urano, che transita nel segno amico del Toro! Con Marte che vi rende intolleranti, datevi una regolata, se non volete diventare insopportabili. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Non aspettate che siano gli altri a dovervelo dire. Quando arriva l’ora di mettere da parte l’eccessivo orgoglio, sarebbe bene che vi censuraste da soli... Una certa irrequietezza renderà l’atmosfera elettrica. Faticherete a ristabilire la calma e la tranquillità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Per colpa di Nettuno opposto dai Pesci, la vostra intuizione potrebbe non essere efficace. Rimandate a tempi migliori una trattativa di lavoro. Se siete single, con una persona vivrete un bel trasporto, ma terrete un atteggiamento di prudenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con la Luna in trigono a Mercurio nel vostro cielo, saprete esprimere, come non mai, i vostri profondi sentimenti alla dolce metà che se ne rallegrerà. Sfruttate l’aiuto di Giove e Saturno, per elaborare e portare avanti i nuovi piani professionali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Saturno contro dall’Acquario tende a ritardare la realizzazione di alcuni progetti a cui tenete tanto. Non perdetevi d’animo. Procedete con decisione. Non date ascolto a chi dice di aver bisogno del vostro sostegno. Non disponete di grandi energie e risorse. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Per merito della Luna favorevole a Venere, oggi vi troverete ad affrontare una situazione con una persona amica, che vi darà una buona opportunità di crescita. Venere è nel segno: lasciate che con il partner dolcezza e disponibilità prevalgano su gelosia e sfiducia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con Marte ostile, fate attenzione: correte il rischio di operare qualche scelta un po’ irragionevole. Occhio a non fare il passo più lungo della gamba. In vista un bisticcio familiare per una vostra maggiore voglia di libertà e autonomia. Non mollate! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La Luna in congiunzione crea una rete luminosa di aspetti con vari pianeti nel vostro cielo: questo giovedì si presenta dinamico e movimentato. La giornata sarà arricchita da impegni e iniziative senza però che venga intaccata la serenità di fondo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Grazie a Urano favorevole in Toro, realizzerete i cambiamenti che sono diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi ben piantati in terra. In famiglia non strafate e non chiedete l’impossibile: permettete a ognuno di darsi da fare come può. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

