Oroscopo di oggi 13 ottobre 2021

Ariete

Periodo buono, con Venere alleata nel Sagittario, per un incontro speciale con una persona che saprà superare la vostra diffidenza e selettività. Non dimostrate rabbia davanti alla superficialità e alla faciloneria di un collaboratore. Calmatevi!

Toro

La vostra curiosità è stimolata da Urano nel segno. Avete voglia di stringere amicizie nuove, al di fuori dal consueto giro e ne sarete molto arricchiti. Sul lavoro riuscirete a dire un no secco a chi vorrebbe affibbiarvi compiti che non vi competono.

Gemelli

Imparerete ad essere pazienti, anche con un amico che esagera con le richieste. Meraviglierete tutti non perdendo le staffe, come invece ogni tanto vi capita. Prima di prendere decisioni professionali, fate maturare le idee. In vista un bel successo personale.

Cancro

Con la Luna che transita nell'opposto Capricorno, tensioni per piccole distrazioni. Rischiate di agire con impulsività o troppa irruenza. Sangue freddo! Plutone vi è avverso: siete caldamente invitati a sistemare eventuali situazioni lasciate in sospeso.

Leone

Venere in Sagittario vi sorride: riuscirete sempre ad addolcire la pillola e a trovare il lato positivo in tutto quello che dovrete affrontare. Con Giove contrario, non invischiatevi in questioni legali. Rifiutatevi di firmare contratti ambigui.

Vergine

Per merito della Luna benevola, calamiterete persone e circostanze piacevoli. Afferrate al volo quella felicità che per chissà quale motivo a volte vi negate. Saprete essere all'altezza di risolvere un problema che tormenta una persona che avete a cuore.

Bilancia

Per colpa della Luna ostile a Marte e al Sole, non pensate di porre fine alla vostra relazione alla prima contrarietà: l'amore che vi unisce è sincero e profondo. Se al di fuori del lavoro incontrate un collega con cui avete delle diatribe, evitatelo, non trascendete!

Scorpione

Visto che Nettuno è favorevole, sarete generosi con chi ha bisogno. Vi sentirete in pace, molto soddisfatti, perché avrete la consapevolezza di aver fatto del bene. Nella professione non tentate l'impossibile. Puntate sui progressi relativi, ma certi e continuativi.

Sagittario

Grazie a Venere in sestile a Saturno, l'entusiasmo e l'ottimismo che segneranno la giornata vi metteranno in condizione di essere più efficienti del solito. Provate a sfruttare al massimo le vostre risorse, per un obiettivo a cui tenete in modo particolare.

Capricorno

Con una rete di aspetti che unisce la Luna a diversi pianeti del vostro cielo, frequenterete persone in sintonia con voi, condividendo aspirazioni e progetti. Per contenere l'azione piuttosto aggressiva di Marte contrario, adottate una tecnica di rilassamento.

Acquario

Giove e Venere sono complici: se siete single, è il momento di incontri appassionati, di storie mozzafiato. Anche se Saturno potrebbe creare qualche intoppo... Un chiarimento sempre rinviato vi restituirà finalmente una bella amicizia, rendendovi soddisfatti e contenti.

Pesci

Il sestile della Luna in Capricorno con Nettuno promette di armonizzare la vostra vita affettiva. Un periodo magico per nuove conoscenze e desideri romantici. Avrete la possibilità di arginare le difficoltà di un familiare e ricondurlo su una strada più equilibrata.

