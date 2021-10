Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 14 e domani 15 ottobre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 ottobre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Non aspettate che siano gli altri a dovervelo dire. Quando arriva l’ora di mettere da parte l’eccessivo orgoglio, sarebbe bene che vi censuraste da soli... Una certa irrequietezza renderà l’atmosfera elettrica. Faticherete a ristabilire la calma e la tranquillità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata