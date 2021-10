Oroscopo di oggi 15 ottobre 2021

Oroscopo oggi 15 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

In famiglia mettete da parte screzi e malintesi, e datevi da fare per concedere il giusto spazio al contributo individuale, al sostegno reciproco e all’armonia. Saturno propizio vi renderà più tenaci e determinati che mai. Troverete conferme nelle vostre mosse. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Giove non è favorevole al segno, perciò per il momento è bene che limitiate i progetti troppo impegnativi. Apprenderete da esperienze diverse dalla vostra. Con Nettuno ostile dai Pesci, continuate ad alimentarvi scegliendo accuratamente cibi di qualità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Se state cercando un’occupazione, è possibile, grazie a Giove amico, che fiocchino ottime proposte, anche se Saturno potrebbe frenare le vostre opportunità. Marte alleato: la vostra presenza sarà dinamica, avrete un ritmo vivace e pieno di voglia di vivere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Il continuo questionare con un familiare forse nasconde la vostra incapacità di accoglierlo e accettarlo, visto che è molto diverso da voi. La forma psicofisica non sarà straordinaria, ma non forzate, approfittate per fermarvi e riprendere fiato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con la Luna ostile e Nettuno indifferente, attenti a non dimenticarvi delle persone che finora vi hanno dimostrato un vero affetto, rinunciando a inseguire sogni di gloria. Con Giove contro, potreste essere carichi di impegni lavorativi, ma per niente contenti dei risultati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Un vostro caro tenterà di influenzare, secondo la sua visione e a fin di bene, le vostre scelte. Ascoltate quello che dice ,e poi decidete autonomamente. Un incontro potrebbe catturarvi il cuore, costringendovi ad affrontare questioni irrisolte a lungo accantonate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Per merito di Marte e del Sole nel vostro cielo che sorridono alla Luna e a Giove, riuscirete a coinvolgere gli amici nelle vostre iniziative, facendo leva sui tasti giusti. Mercurio è nel segno: l’eloquio esperto e appropriato che esibirete vi aiuterà a gestire i contatti sociali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Per colpa di Urano nemico dal Toro, meglio che facciate attenzione per il continuo scompiglio che provoca nell’organizzazione quotidiana della vostra vita. Se sul lavoro vi concentrate su un’idea, una soltanto, ma chiara e produttiva, procederete a spron battuto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Il partner, grazie a Venere in casa vostra, sarà all’altezza delle circostanze e non si lascerà turbare dalle contraddittorie risposte che darete alle sue richieste. Dando maggiore spazio ai vostri hobby e alla creatività, sarete più soddisfatti e più disponibili verso gli altri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Prenderete in mano una situazione familiare stagnante, e a più riprese proverete a sbloccarla, con interventi il più possibile accorti ed equilibrati. L’intesa con il partner non sarà perfetta, ma un imprevisto vi aiuterà a risolvere i problemi esistenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Il cielo continua ad essere molto confortante per farvi vivere un autunno sereno. Giove e Saturno vi donano tutta l’audacia che volete per le vostre imprese. Comincerete a interessarvi di argomenti appassionanti e che finora non avevate nemmeno sfiorato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Accogliete a braccia aperte la forza positiva di Urano nel Toro, che vi dà una mano a rinnovarvi e a rendere la vostra vita sempre più interessante e fruttuosa. L’idealista Nettuno è congiunto: sarete disponibili e soccorrevoli con chi dimostrerà di aver bisogno di voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

