Oroscopo di domani 17 ottobre 2021 - Barbanera

Ariete

Con Plutone in Capricorno, sentirete un forte richiamo: quello di coltivare relazioni caratterizzate dal giusto mezzo tra spontaneità e autocontrollo. Siete single? Possibile un incontro che vi cambierà la vita. Emozioni e sentimenti di straordinaria intensità.

Toro

Grazie alla Luna nei Pesci in sestile a Urano nel segno, oggi le circostanze sia lavorative che affettive finalmente prenderanno la piega voluta. Forte l'esigenza di fermarvi, per chiedervi il senso delle decisioni che state seguendo in seno alla famiglia.

Gemelli

La necessità continua del partner di controllare i vostri modi e atteggiamenti rischia di mettere in crisi un'intesa che invece potrebbe essere buona. Nettuno vi è contro: sarà difficile tenervi con i piedi per terra, ma ce la farete con l'aiuto di chi amate!

Cancro

Se bolle in pentola un progetto originale e innovativo, non agite da soli, coinvolgete, senza pensarci su due volte, qualcuno di cui vi fidate. Avvertirete l'esigenza di chiarire cose tenute in sospeso con un vostro caro. E sarete accontentati...

Leone

Silenzi, bronci e mezze parole non sono più ammessi. Se avete qualcosa da rimproverare alla dolce metà, fatelo e senza peli sulla lingua. Bando a titubanze e timidezze, convincetevi una volta per tutte delle vostre notevoli e preziose qualità.

Vergine

Urano complice in Toro vi darà l'opportunità di dimostrare, nella sfera amorosa, il vostro fascino e nel campo professionale, il vostro carisma. Prestate attenzione alle critiche di un amico, per avere idea dell'immagine che gli altri hanno di voi.

Bilancia

Con il Sole ostile a Plutone, la voglia di darvi da fare è al minimo. Faticherete a guadagnarvi la stima di un superiore, malgrado i lavori molto gratificanti. Se avete un colloquio di lavoro o un esame, Mercurio in sestile a Venere vi aiuterà a superarli.

Scorpione

Il capo vi tiene d'occhio. Non fatevi sorprendere distratti e perditempo, se non volete essere ripresi con conseguenze antipatiche. Siate accorti! Resistete a un acquisto di cui poi potreste pentirvi. È superfluo e inciderebbe pesantemente sulle finanze.

Sagittario

Per merito di Mercurio in sestile a Venere, farete arrendere la persona che vi fa battere forte il cuore, con parole e gesti romantici e anche appassionati. Se una bella idea vi frulla in testa, portatela avanti senza dare a nessuno la possibilità di criticarla.

Capricorno

A causa del Sole in Bilancia che bisticcia con Plutone, il partner sarà una compagnia molto piacevole, ma voi non sarete in animo di godervela. Sul lavoro un socio potrebbe chiedervi di rendere conto del vostro operato e contestarvi alcune scelte.

Acquario

Avete sognato tanto di essere liberi, e adesso che, grazie a Giove e Saturno, avete chiuso con rapporti condizionanti, quasi vi sentite disorientati... Lasciatevi alle spalle dubbi e incertezze, i risultati professionali dimostrano le vostre grandi capacità.

Pesci

Con la Luna nel segno in sestile a Urano e congiunta a Nettuno, in famiglia riuscirete a risolvere un malinteso, parlando di meno e agendo di più. L'incontro del tutto inatteso con una persona speciale risveglierà in voi sopiti entusiasmi d'amore.

