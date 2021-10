Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 17 e domani 18 ottobre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Il capo vi tiene d’occhio. Non fatevi sorprendere distratti e perditempo, se non volete essere ripresi con conseguenze antipatiche. Siate accorti! Resistete a un acquisto di cui poi potreste pentirvi. È superfluo e inciderebbe pesantemente sulle finanze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

