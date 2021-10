Oroscopo Cancro e tutti i segni di oggi 18 e domani 19 ottobre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Mercurio è in quadratura: non fatevi ingannare dall’oratoria di personaggi che, al di là dell’apparenza, sono molto fumo e poca concretezza. È l’ora di dialogare con un familiare. Troppe le acredini mai risolte lasciate da una parte a covare... Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

