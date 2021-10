Oroscopo di oggi 18 ottobre 2021

Oroscopo oggi 18 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Con Mercurio e Marte contro, non sprecate energia in battibecchi, e prima di pronunciare parole che possono incrinare un legame, pensateci bene. Finalmente riuscirete a dimenticare i tanti dubbi e le incertezze, e a dichiarare i vostri sentimenti.

Toro

Tenderete a chiudervi in voi stessi per rimuginare su delusioni del passato. Non ignorate però le buone occasioni offerte dal presente. Sul lavoro fuggite la competizione e puntate sulle vostre ottime potenzialità e competenze acquisite.

Gemelli

L'ausilio di Giove e Saturno vi farà essere più che mai concreti, capaci di riflettere con calma su ogni mossa, per colpire il vostro bersaglio professionale. Forse dovrete occuparvi di cose pratiche che non vi sono congeniali e questo vi metterà un po' di ansia.

Cancro

Mercurio è in quadratura: non fatevi ingannare dall'oratoria di personaggi che, al di là dell'apparenza, sono molto fumo e poca concretezza. È l'ora di dialogare con un familiare. Troppe le acredini mai risolte lasciate da una parte a covare...

Leone

Evitate di assumere impegni che sapete bene di non poter mantenere. Urge la necessità che impariate, quando è necessario, a dire di no. Imprese interessanti si riveleranno più dispendiose del previsto. Prima di rischiare, chiedete consiglio.

Vergine

A causa della Luna nel segno opposto dei Pesci, la mattina sarà un po' concitata. Risentiranno di un certo nervosismo anche le coppie più solide e collaudate. Vi sembrerà che tutti siano in attesa di un vostro passo falso, per cogliervi in fallo e rimproverarvi.

Bilancia

Per merito di Marte in congiunzione che vi tiene sotto la sua ala protettiva, troverete spunti per realizzarvi in modo consono alle vostre possibilità e capacità. Nel pomeriggio il partner vi proporrà iniziative che non vi entusiasmano. Rifiuterete senza mezzi termini.

Scorpione

Avrete gli argomenti giusti per aiutare un amico ad affrontare e superare un momento di incertezza, e questo verrà apprezzato intensamente. Non mettete troppa carne al fuoco, o sarete costretti a rimandare la pausa di relax che agognavate.

Sagittario

Al risveglio, per colpa della Luna in Pesci, l'umore lascerà a desiderare, vi renderà scontenti. Tenderete a drammatizzare anche per delle sciocchezze. Riprenderete un progetto accantonato per mancanza di fondi. Lo svilupperete con persone valide.

Capricorno

Con la Luna in Pesci in sestile a Plutone che transita nel vostro cielo, avrete delle conferme da persone amiche. Vi sentirete e sarete più amati che mai. Se avrete bisogno di sostegno, un amico vi accoglierà con la porta aperta, anzi di più, spalancata.

Acquario

Il contatto con persone speciali, grazie a Mercurio, Marte, Giove e Saturno, vi aprirà davanti nuovi orizzonti, e vi darà l'opportunità di crescere e migliorare. Visto che un problema si ripresenta ciclicamente, meglio affrontarlo una volta per tutte radicalmente.

Pesci

In mattinata, con la Luna in sestile a Plutone, darete spazio alla passione verso una persona che è riuscita a suscitarvi un sentimento intenso e profondo. Nettuno è nel segno: non accantonate i vostri sogni, perché è venuto il tempo di concretizzarli.

