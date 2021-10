Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 18 e domani 19 ottobre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Evitate di assumere impegni che sapete bene di non poter mantenere. Urge la necessità che impariate, quando è necessario, a dire di no. Imprese interessanti si riveleranno più dispendiose del previsto. Prima di rischiare, chiedete consiglio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

