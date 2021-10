Oroscopo di domani 20 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 20 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

In amore siate fatalisti! Non pianificate troppo le cose e vivete al meglio il presente. D’altronde la Luna è alleata di Giove, ma nemica di Marte, Plutone e del Sole. Saprete trasmettere la vostra passionalità e vi godrete gli effetti esaltanti di un’agognata conquista. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Grazie a Urano nel vostro cielo, farete conoscenza con persone gradevoli e stimolanti, che vi sapranno dimostrare disponibilità, ascolto e stima. Un piacevole quanto inatteso incontro vi spingerà ad abbandonarvi alle emozioni e ai sentimenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Se vi sentite condizionati dalle richieste e dai giudizi di un familiare, vi prenderete una maggiore libertà di azione, appoggiati da Giove e Saturno. Amabile sviluppo di un’amicizia che occuperà sempre più spazio nel vostro cuore, divenendo alla fine amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Focalizzandovi sulle situazioni che vi coinvolgono, vi accorgerete che è proprio lì la chiave, che vi aiuterà a superare le problematiche che vi tormentano. Sarà difficile trattenere l’insofferenza verso chi continua a farvi proposte lontane mille miglia da voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Con la Luna favorevole in Ariete, ma Giove e Saturno avversi, sul lavoro sarete capaci di riconoscere i vostri errori e tuttavia non saprete correggerli del tutto. Mercurio è complice: sfrutterete una dialettica maliziosa che potenzierà intensamente il vostro fascino. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

In arrivo un imprevisto, ma Urano benevolo vi donerà l’abilità di condurre a buon esito una questione familiare, che stava creando non poche difficoltà. Dal segno del Toro sosterrà pure sul lavoro le vostre ragioni, per chiarire le posizioni che difendete a spada tratta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Per colpa della Luna in Ariete ostile a Marte e al Sole nel segno, è il momento di concentrarvi con più impegno sui vostri interessi finanziari, senza distrazioni. Con la Luna opposta a Marte, avrete voglia di levarvi degli sfizi, ma siate ragionevoli e non esagerate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Fiuto e intuizione proverbialmente non vi mancano. Sfruttateli al meglio, per cominciare nuove attività o per incrementare le vostre fonti di guadagno. nLa vostra economia è instabile, a causa di Giove e Saturno sfavorevoli. Evitate di contrarre debiti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Se siete single, con Venere nel segno e l’ausilio di Giove e Saturno, farete colpo con il vostro fascino suadente e parole convincenti. Risposte piene di ardore. Chi desidera avviare una relazione d’amore avvincente riuscirà a superare ogni ritrosia dell’altro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con la Luna in quadrato a Plutone, non commettete l’errore di dare per scontata l’amicizia di una persona. Si può pretendere, ma si deve anche dare. Vi troverete a fare delle scelte in poco tempo, ma voi avete bisogno di ponderare, prevedere le conseguenze... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Per merito della Luna in sestile a Giove, anche se dovrete affrontare dei rischi, vi dedicherete a ciò che vi appassiona e ne riporterete delle belle soddisfazioni. Alcuni di voi dovranno assumersi il compito di guidare un amico che attraversa un periodo complicato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Essendo Nettuno nel vostro cielo, controllate bene il cibo che mettete a tavola. Se dovesse sembrarvi poco fresco o poco genuino, non abbiate dubbi e buttatelo. Riscuoterete riconoscimenti che vi porteranno buonumore. Coltiverete un hobby che amate particolarmente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

