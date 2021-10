Oroscopo di oggi 19 ottobre 2021

Oroscopo oggi 19 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

Considerando la Luna amica di Saturno e Venere ma ostile a Mercurio, se non sarete discreti e riservati, potreste infastidire degli amici a cui tenete molto. In amore siate propositivi. Dichiarate apertamente i vostri sentimenti e le vostre serie intenzioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Sul lavoro dimostrerete di essere insostituibili, mettendo in campo volontà, senso di concretezza e anche,elargite da Urano, inventiva e creatività. Plutone continua a favorirvi, regalandovi una mirabile sensualità e una considerevole verve. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Con la Luna in Ariete, molti di voi si meraviglieranno dell’atteggiamento accondiscendente di un familiare. Tirerete però un sospiro di sollievo. Spenderete le vostre energie in diverse attività, ma reggerete egregiamente e senza provare alcuno stress. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Se vi assumerete l’onere di risolvere alcune questioni professionali arretrate e complesse, poi le cose procederanno meglio e con maggiore lena. Meglio non giudicare frettolosamente un conoscente, perché potreste scoprire in lui risorse preziose. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

In amore, con Giove e Saturno contrari, giocherete il ruolo delle vittime, ma in realtà, con l’amicizia di Venere in Sagittario, potreste essere voi i vincitori! La Luna è in Ariete: sarete selettivi nelle amicizie e guidati dal desiderio di avere vicino persone di spessore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Vista la spinta di Urano sorridente dal Toro, per la vostra carriera andrete dritti al sodo. Direte quello che desiderate e vi darete da fare per metterlo in pratica. Sul lavoro non sarete individualisti, tutt’altro. Collaborerete e condividerete idee, metodi e progetti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Marte è in trigono a Giove e la Luna è opposta a Mercurio: se incontrerete un vecchio amore, mantenete le distanze, perché perdereste solo tempo. Con il partner avrete aspettative e ritmi differenti, poi annullerete le difficoltà e le armonizzerete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Perché aspettare passivamente le decisioni del partner? Dite la vostra, e confrontatevi liberamente su quale piega desiderate imprimere al vostro rapporto. Lascerete un’impronta significativa, nella vita della persona che finalmente avete appena incontrato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Con la Luna in trigono a Venere, sarete amati e coccolati senza trovarvi a chiedere di continuo alla dolce metà conferme e rassicurazioni sul futuro. Grazie a Mercurio alleato, con il vostro senso dello humour terrete alto il morale dei vostri familiari. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Con la Luna in Pesci in sestile a Plutone che transita nel vostro cielo, avrete delle conferme da persone amiche. Vi sentirete e sarete più amati che mai. Se avrete bisogno di sostegno, un amico vi accoglierà con la porta aperta, anzi di più, spalancata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Per merito di Marte in Bilancia in trigono a Giove nel vostro cielo, saprete tirare fuori le carte professionali vincenti, per realizzare i vostri obiettivi ed emergere. Un incontro che all’inizio può sembrare solo simpatico, con il tempo si trasformerà in una grande passione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Urano favorevole dal segno del Toro creerà un imprevisto, che determinerà una svolta decisiva e molto interessante alla vostra esistenza. Si annuncia una piacevole notizia dall’estero, che vi consentirà di realizzare un sogno che tenete nel cassetto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

