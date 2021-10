Oroscopo di domani 21 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 21 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Potrebbero entrare improvvisamente nelle vostre casse delle belle cifre, ma non cullatevi sugli allori, perché è possibile che spariscano con la stessa velocità! Con Marte ostile in Bilancia, fate attenzione alle distrazioni e siate prudenti alla guida o nello sport. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La Luna nel segno è quadrata a Saturno, ma congiunta a Urano: reagirete con maestria a una momentanea sensazione di insicurezza. Saturno nemico, a tavola, vi vuole più sobri ed equilibrati: meno intingoli, meno grassi, meno leccornie. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Mercurio, Marte, Giove e Saturno vi regalano una marcia in più. Dominerete la scena professionale con estro, inventiva, spirito d’iniziativa e prontezza di riflessi. Dovrete ringraziare le vostre capacità persuasive, se un amico cambierà idea e vi verrà incontro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Grazie all’aiuto di Nettuno, invece di discutere con la persona amata, seguite il cuore e il vostro intuito, e rimanete in attesa che la bufera passi. Con Urano alleato, aspettatevi una piacevole sorpresa che modificherà i vostri progetti immediati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

A causa di Giove, che rappresenta la legge, avverso, non invischiatevi in questioni legali ed evitate decisamente di firmare contratti poco chiari. Probabili confronti vivaci e qualche battibecco con chi vi è accanto. Non temete, passeranno presto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Nettuno è in opposizione: non buttatevi in affari vantaggiosi soltanto in apparenza. Siate perspicaci e procedete con realismo. Concretezza e senso pratico: la soluzione per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli che incontrerete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Per merito di Mercurio e Marte che transitano nel vostro cielo, non rinuncerete alla vostra libertà per assecondare l’assurda possessività di qualcuno che vi è caro. Un incontro vi farà sognare ad occhi aperti. Emozioni coinvolgenti vi faranno vivere con maggiore intensità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Per colpa di Saturno contrario in Acquario, sul lavoro vi sarà chiesto di fare qualche piccolo sacrificio che all’inizio non accoglierete con molto entusiasmo. Non siate diffidenti con un collega, le sue preoccupazioni nascono infatti da questioni familiari. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Mercurio e Marte sorridenti dalla Bilancia vi aiuteranno ad affrontare gli intoppi quotidiani e a scongiurare anche possibili e noiosi contrattempi. Allontanate dalla vostra vita le situazioni poco chiare, che Nettuno dissemina sul vostro cammino. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Se, grazie all’ausilio della Luna in Toro, riuscirete a non rompere i delicati equilibri lavorativi esistenti, vi guadagnerete il vostro posto al sole. Occhio, perché le scelte effettuate senza rifletterci potrebbero rivelarsi deludenti. Non siate impulsivi! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con la Luna in Toro quadrata a Saturno nel segno, alti e bassi dell’umore per via di sentimenti contrastanti sia vostri che della dolce metà. Potrebbero saltare programmi, progetti e impegni. Ma vi accorgerete poi che sarà provvidenziale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Non arrogatevi il diritto di decidere voi al posto di un familiare. Dovete dare agli altri lo stesso spazio di autonomia che pretendete per voi stessi. Attrarrete come calamite persone ottimiste e di buonumore, e passerete insieme momenti piacevoli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata