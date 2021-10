Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 21 e domani 22 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Se, grazie all’ausilio della Luna in Toro, riuscirete a non rompere i delicati equilibri lavorativi esistenti, vi guadagnerete il vostro posto al sole. Occhio, perché le scelte effettuate senza rifletterci potrebbero rivelarsi deludenti. Non siate impulsivi! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

