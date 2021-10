Oroscopo di domani 23 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 23 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

L’ausilio di Giove, il pianeta portafortuna, è un toccasana: un ostacolo che fino a tempo fa consideravate insormontabile, cederà al primo tentativo. Qualche tensione nel rapporto di coppia, perché nessuno dei due è disposto a scendere a patti con l’altro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Con Urano e Plutone alleati, approfondendo un’amicizia che stringerete in modo del tutto casuale, sarete così entusiasti da desiderare un legame più profondo. Saturno contro creerà ostacoli che saranno pure di poco conto, ma vi faranno perdere la pazienza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Visto che la Luna è nel vostro cielo e Giove e Saturno sono benevoli, possibili novità nella carriera. Potreste avviare nuove imprese, affrontare il lavoro in ambienti insoliti. Bisogno di stabilità. Consoliderete, grazie sempre alla complicità di Saturno, la vostra storia d’amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Approfittate dell’appoggio di Urano e Nettuno, che stimoleranno la creatività. Vi si aprono davanti prospettive lavorative anche in campo tecnologico. Con Mercurio contrastante, riguardatevi dai malesseri stagionali come infreddature o mal di gola. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Se a un passo dal raggiungere il traguardo qualcosa nell’ingranaggio s’inceppa, la colpa sarà di Saturno ostile. Non demoralizzatevi e insistete. Con Giove e ancora Saturno opposti, imponetevi prudenza e pianificazione nell’utilizzo del denaro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La quadratura di Venere vi sprona a gestire in modo più concreto la vostra relazione, per sentirvi più rassicurati in caso di eventuali difficoltà. Plutone vi metterà addosso una tale energia e vitalità che vi porterà a svolgere tante attività interessanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La Luna in Gemelli renderà la giornata piacevole. Venere nell’amico Sagittario vi farà stare bene con voi stessi, e bendisposti a dare e ricevere amore. Avete tutte le strade aperte per consolidare la posizione professionale. Vi occuperete dei progetti a cui tenete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

A causa di Urano in opposizione, in amore tenderete a vivere intense emozioni in incontri fugaci. In questo momento non avete voglia di impegnarvi. Il ménage a due sarà appesantito da gelosie retrospettive che turberanno non poco la vostra serenità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Marte sorridente dal segno della Bilancia vi rende vitali, dinamici e scattanti. Pronti più che mai ad aprirvi la strada verso il meritato successo. Coniugherete idee ed energie con quelle di persone che sono sulla stessa vostra lunghezza d’onda. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con Plutone congiunto, non tenetevi dentro eventuali risentimenti e andate a un chiarimento con la persona interessata senza ricorrere alla polemica. Occhio a Mercurio e Marte dissonanti: potrebbero procurare inconvenienti di viaggio e malintesi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Considerata la Luna in Gemelli di oggi e le altre stelle favorevoli, chi ha un’unione stabile potrebbe cominciare a pensare a una convivenza o magari a dei figli. L’aiuto dell’amico Giove nel segno vi farà concludere affari vantaggiosi e sistemare vecchie pendenze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Con la Luna in Gemelli malandrina, non lasciatevi incantare da strane suggestioni che assorbono un’ingente quantità di forze e vi fanno sprecare tempo. Se certe scelte del passato si sono trasformate in una palla al piede, è colpa della vostra instabilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

