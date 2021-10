Oroscopo di oggi 22 ottobre 2021

Oroscopo oggi 22 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Vi sentirete gratificati dalle amicizie che, oltre a dimostrarvi affetto, stima e ammirazione, condivideranno con voi gli stessi interessi culturali. Con Marte contrario, non fatevi prendere dall’ansia di fare tutto e velocemente. Date tempo al tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

La Luna benevola con Nettuno e Plutone ma ostile a Giove crea ostacoli nelle finanze. Non preoccupatevi, buone entrate copriranno le spese. Brillerete per ricchezza di idee e avrete la capacità di portare chiarezza anche nelle circostanze più confuse. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Con Venere che transita nell’opposto Sagittario, forse vi accorgerete che state vivendo le relazioni amorose in modo un po’ troppo disimpegnato e spensierato. Viva Mercurio e Marte: vitalità e voglia di comunicare saranno al top. Sul lavoro sarete molto apprezzati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Visto che Nettuno è nel segno dei Pesci, vi troverete silenziosamente a dare una mano a un amico in forte difficoltà, pur non avendovelo chiesto apertamente. Meglio fare attenzione per possibili uscite obbligate o impreviste, o per questioni legali o fiscali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Grazie a Mercurio e Marte alleati, sarete dinamici e vitali, sempre pronti a cogliere occasioni importanti, sia sul fronte professionale che su quello del cuore. Le vostre idee saranno grandiose, ma il buonsenso vi farà capire ciò che è realizzabile e ciò che non lo è. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

State in campana, perché, con Venere e Nettuno avversari, tenderete a vivere intricate storie d’amore, rischiando di cacciarvi in situazioni complicate. Urano è con voi: alcuni eventi familiari inattesi vi convinceranno a decidervi per un cambiamento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Per colpa di Marte in collisione con Plutone, sarà un venerdì difficile costellato di incomprensioni e battibecchi. Sarete insofferenti e poco disponibili. Maretta in famiglia per una traballante condizione economica. Trovate insieme le soluzioni per rimpinguarla. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Con la Luna, Giove e Saturno nemici, frenate la vostra impulsività. Nell’attività è il momento di fare buon viso a cattivo gioco. Non avete vie d’uscita. Molto bassa l’intesa con gli amici. Uno di loro apparirà ai vostri occhi con una luce tutt’altro che speciale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

L’ausilio di Marte, Giove e Saturno in amore vi regalerà intense sensazioni fisiche ed emotive. Vivrete in modo più appagante la vostra sensualità. Riconoscerete, in chi amate, la persona che in passato avete tanto sognato di avere al vostro fianco. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Con la Luna complice di Plutone che è bersagliato da Marte, dovreste avere una più attenta considerazione della vostra salute e di quella della dolce metà. Evitate confronti serrati e agguerrite rivalità. Puntate piuttosto a raggiungere risultati appaganti per tutti! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

A causa della Luna in Toro maldisposta verso Giove nel vostro cielo, vivrete una giornata un po’ su di giri, caratterizzata da nervosismo e suscettibilità. State attenti a quello che il partner vi comunica e se c’è qualcosa che non vi convince, ditelo subito. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Per merito della Luna sorridente a Nettuno, vivrete in uno stato di grazia che non capita così di frequente. Approfittatene per una serata romantica e intrigante. Desidererete prendervi cura di persone bisognose d’aiuto. Vi apprezzeranno per la vostra disponibilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata