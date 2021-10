Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 25 e domani 26 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 ottobre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

A causa di Mercurio dissonante, gli spostamenti, specie lavorativi, si profilano faticosi, complicati. Contrattempi. Parole affrettate potranno scatenare attriti. Forte necessità di modificare l’immagine che di consueto offrite agli altri, che non sentite più vostra. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata