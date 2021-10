Oroscopo di domani 26 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 26 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Con Mercurio e Marte opposti, è vietato innervosirsi anche se dovessero insorgere piccoli inconvenienti negli spostamenti o nelle prove di studio. Convincetevi, senza chiedere conferma agli altri, del vostro valore e delle vostre innumerevoli capacità.

Toro

A causa di Giove e Saturno in contrasto, non sfogate il nervosismo a tavola, per non appesantirvi. Praticate con regolarità uno sport che vi appassiona. Tale Giove rende questa fase economicamente instabile e dispersiva. Uscite numerose, eccessive.

Gemelli

Mercurio alleato vi regalerà le idee al momento giusto, con buoni risultati, soprattutto per chi studia oppure opera nel settore della cultura. Con il vostro intuito saprete leggere, al di là delle parole, ciò che sta cambiando in ambito lavorativo.

Cancro

Con il Sole in trigono alla Luna, vi accorgerete di essere amati per quello che siete e non per quello che apparite, e questo vi infonderà grande fiducia. Marte è avverso: una convivenza non è facile, ma sarete disponibili, empatici, superando così tutto.

Leone

Grazie a Venere amica, frequentando ambienti con gente che coltiva i vostri stessi interessi creativi e spirituali, vi sentirete più compresi e considerati. Quando lo richiederanno le circostanze, siate malleabili e quando invece sarà necessario, irremovibili.

Vergine

Chi vive in coppia, con Venere e Nettuno ostili, sarà molto esigente e poco generoso. Attenti a non incrinare il rapporto. No a gelosie e suscettibilità. Non sognate vacanze e spostamenti, non è ancora l'ora d'intraprendere nuove imprese e avventure.

Bilancia

Mercurio nel segno animerà le vostre attività legate al mondo della comunicazione. Successi negli studi e nei viaggi per imparare le lingue straniere. Con Marte in congiunzione, entusiasmo ed energia non vi mancano. Cercate di sfruttarli al meglio.

Scorpione

Con il Sole nel vostro cielo in trigono alla Luna in Cancro, per liberarvi da situazioni limitanti, sarete in grado di muovervi con chiarezza, decisione ed efficacia. Se vi verranno proposti nuovi ambiti di ricerca professionali, tergiversate: i tempi non sono maturi.

Sagittario

Avrete voglia di mettere radici, di realizzare il desiderio di una vita a due o di rendere il vostro legame già esistente più stabile e duraturo. Marte favorisce vantaggi concreti nell'agire quotidiano. Sosterrete progetti complessi e impegnativi.

Capricorno

Sul lavoro, Marte maldisposto richiederà impegno e spirito di adattamento, soprattutto a chi si troverà a dover affrontare questioni di non tutto riposo. Con Mercurio di malumore, meglio essere meticolosi in tutto ciò che fate. Evitate fastidiose distrazioni.

Acquario

Vi saranno dimostrati stima e apprezzamento, e questo vi permetterà di rallegrarvi e di applicarvi con maggior profitto alle solite incombenze. Approfondendo il dialogo, riuscirete anche ad alleggerire la tensione che si è creata in famigliaa.

Pesci

Per colpa di Venere avversaria dal Sagittario, in amore sarete insofferenti, poco disponibili, incapaci di giudicare gli eventi in modo meno egocentrico. Periodo di grande fermento negli affari. Dovrete però essere molto cauti nel sottoscrivere contratti.

