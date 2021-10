Oroscopo di oggi 25 ottobre 2021

Oroscopo oggi 25 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Grazie alla Luna odierna, ma grazie specialmente a Giove e Saturno che da tempo vi sono alleati, godrete di un valido sostegno alle vostre iniziative. Vi potrete concedere, senza esagerare, uno sfizio piacevole che finora era al di fuori della vostra portata.

Toro

Vi sentirete stanchi, affaticati, e la colpa sarà di Giove avverso, che vi farà girare senza posa, come trottole, e vi renderà irritabili e impazienti. Con Urano che transita nel vostro cielo, potrete sentirvi attratti da persone e da situazioni inusuali.

Gemelli

Con la Luna nemica di Nettuno ma complice di Giove e Marte, evitate errori di valutazione che potrebbero aggiungere tensioni ai rapporti con i colleghi. Sul lavoro continuate a rilevale le criticità per vedere cosa non va e programmare idonee correzioni.

Cancro

A causa di Marte contro, la voglia di concludere certi affari sarà tanta, ma se non calibrerete le energie, vi stancherete tanto riuscendo a fare poco o niente. Non lasciatevi suggestionare dalle chiacchiere di chi sta palesemente portando acqua al proprio mulino.

Leone

La Luna in Gemelli regalerà un lunedì più tranquillo del solito, ma Urano in quadrato continuerà a innervosirvi e a spingervi a tentare rinnovamenti. Invece di azzardare nuove imprese, riprendete in mano alcuni progetti già iniziati e poi accantonati.

Vergine

Con Nettuno in opposizione, invece di continuare a sognare amori e relazioni sentimentali irrealizzabili, mettetevi in gioco e viveteli nella realtà. Urano si trova fisso nel Toro: cambiamenti improvvisi, eventi sorprendenti e proposte inaspettate.

Bilancia

Per merito della Luna in Gemelli in trigono a Marte, accorderete le intenzioni con la possibilità effettiva di agire e risolverete questioni professionali intricate. Avrete la capacità di fare programmi nella vostra attività e di operare con la giusta calma e costruttività.

Scorpione

Essendo Giove in quadratura, siate cauti nell'agire con il partner. Siate disponibili e comprensivi, se dovessero emergere insoddisfazioni per spese inattese. Urano opposto dal Toro potrebbe provocare qualche inconveniente in famiglia e rendere gravosa la routine.

Sagittario

Con Marte favorevole, in famiglia riprenderete la situazione in mano e ristabilirete il clima necessario per risolvere i problemi sorti recentemente. Grazie a Venere nel segno, potrete consolidare i legami importanti. Le aspettative non andranno deluse!

Capricorno

A causa di Mercurio dissonante, gli spostamenti, specie lavorativi, si profilano faticosi, complicati. Contrattempi. Parole affrettate potranno scatenare attriti. Forte necessità di modificare l'immagine che di consueto offrite agli altri, che non sentite più vostra.

Acquario

Con la Luna in Gemelli in trigono a Giove, se siete single e in attesa dell'incontro fatale, sarete molto abili nell'approfittare delle occasioni che vi si offriranno. Arriverete in alto. Unirete idee ed energie con quelle di persone sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Pesci

Visto che la Luna è ostile a Nettuno, la giornata sarà agitata. In famiglia basterà una parola fuori posto per riaccendere la miccia di antiche incomprensioni. Interessati da un sestile di Urano, si preannunciano cambiamenti profondi, con svolte insperate.

