Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 25 e domani 26 ottobre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 ottobre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Visto che la Luna è ostile a Nettuno, la giornata sarà agitata. In famiglia basterà una parola fuori posto per riaccendere la miccia di antiche incomprensioni. Interessati da un sestile di Urano, si preannunciano cambiamenti profondi, con svolte insperate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

© Riproduzione riservata