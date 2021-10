Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 26 e domani 27 ottobre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Per colpa di Venere avversaria dal Sagittario, in amore sarete insofferenti, poco disponibili, incapaci di giudicare gli eventi in modo meno egocentrico. Periodo di grande fermento negli affari. Dovrete però essere molto cauti nel sottoscrivere contratti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

