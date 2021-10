Oroscopo di domani 28 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 28 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Nel pomeriggio, con la Luna amica, riuscirete a resistere all’impulso nell’affrontare una questione di famiglia con troppa veemenza. Prendete tempo, e poi decidete. Vi farete carico dei problemi del partner e lo aiuterete a risolvere faccende delicate che si trascinano da tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Urano nel segno pretende dei cambiamenti? Agevolateli, anziché frenarli, e vedrete che le cose si sistemeranno naturalmente come in un puzzle. Urano vi sta alle costole. Non mettete a repentaglio la tranquillità familiare per inseguire sogni irrealizzabili. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Qualcuno potrebbe tentare di infastidirvi, ma vi basteranno poche mosse messe bene a segno, e ce la farete a respingere ogni tentativo di ostacolarvi. Se siete single, potreste ritrovarvi coinvolti in brevi flirt. Siate più oculati nella scelta di chi frequentare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Ricordate che quando l’amore c’è, anche le geometrie astrali più intricate non possono più di tanto. Dunque state tranquilli e godetevelo al meglio. Se siete soli, c’è chi si avvicinerà a voi, ma non sarà disponibile a mettere in gioco la propria indipendenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Non prendete sempre le cose di petto. Soprattutto non allarmatevi per qualche disguido burocratico. Si tratta di piccoli contrattempi risolvibili. Grazie a Venere, una persona spasima per voi. Se non la volete perdere, meglio che vi muoviate subito. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La vostra dolce metà vi farà proposte affascinanti: voi assentirete, ma solo in apparenza, perché in realtà avrete la testa da tutt’altra parte. Concentratevi! Rifiuterete l’offerta di aiuto di un amico dato che vi sentirete capaci di affrontare da soli ogni evenienza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con Plutone avverso in Capricorno, se vi capita di incontrare persone misteriose e sfuggenti, cambiate strada. Scegliete amici solari e comunicativi. Scuoterete il partner dalla routine. Se siete single, il vostro cuore farà salti di gioia per un incontro intrigante. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Il Sole quadrato alla Luna porterà un pomeriggio un po’ ombroso, inquieto. Avrete in testa una certa confusione e la voglia di punzecchiare gli altri. Se con il buonsenso non riuscite a tirar fuori un ragno dal buco, provate a farvi dare una mano da un amico. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Per merito di Giove in sestile a Venere, sarete solari, benevoli e bendisposti verso tutti, e vi aspettate che tutti vi contraccambino con la stessa moneta. Pomeriggio divertente. Con il partner vi scambierete il ruolo di protagonisti e vi apprezzerete notevolmente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

A causa di Marte contrario, gli impegni si accavallano come le onde del mare che vi trovate ad attraversare. Cercate di fare una selezione e rinviate il rinviabile. Perché concentrate l’attenzione soltanto sui lati critici della relazione di coppia che state vivendo? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Con Venere in sestile alla Giove, darete smalto alla vostra relazione d’amore. I single sapranno coniugare la passione e l’audacia con la sensualità. Dimostrerete all’amato bene, quanto il suo affetto abbia per voi un’importanza fondamentale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Siete molto curiosi, pronti ad avvicinare aspetti nuovi della professione e proprio grazie a questo, gli imprimerete una svolta decisiva. Farete con la persona amata qualcosa al di fuori dai soliti schemi e questo vi farà avvicinare di più. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

