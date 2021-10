Oroscopo di oggi 27 ottobre 2021

Oroscopo oggi 27 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Saturno sorridente v’invita a selezionare le persone da frequentare. Bandite accuratamente quelle che vi fanno perdere tempo in chiacchiere e giri a vuoto. Tenetevi alla larga dalle discussioni sul lavoro, e avrete risposte al vostro bisogno di rassicurazioni e gratificazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Grazie alla Luna in sestile a Urano, vi lascerete trasportare dalla voglia di trasformare la vostra vita, di sperimentare varie situazioni, di esplorare nuovi mondi. Forte spinta a liberarvi di tutto quello che vi pesa e non funziona. Chiarite ciò che non va con chi amate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Potrete portare avanti progetti intricati. Ce la farete benissimo considerata la vostra destrezza e astuzia, ma anche per la disponibilità di un collega. Forse un amico si sente un po’ trascurato: correte ai ripari organizzando subito una serata insieme. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Con la Luna nel segno alleata di Urano e Nettuno ma contraria a Mercurio, chiederete consiglio a un familiare, anche se sapete che non ne terrete conto. Avrete la preziosa opportunità di stare con degli amici fidati, per realizzare insieme idee e desideri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Qualcuno vi criticherà nella vostra attività e voi vi troverete nelle condizioni di dover mobilitare risorse e abilità in difesa dei vostri programmi. Cercate di amministrare al meglio la gestione economica, controllando al massimo le spese superflue. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Riportate alla realtà, anche in modo spiccio, una persona che, nonostante la vostra sincerità, continua a illudersi in merito al vostro rapporto. Naturale che vi sentiate su di giri: la Luna in Cancro vi sarà di aiuto per risolvere diversi problemi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

A causa della Luna in Cancro ostile a Mercurio, oggi dovrete essere meno pretenziosi, se non volete che gli altri vi facciano il vuoto intorno. Attenti a giudicare. La sicurezza in voi stessi e nelle vostre capacità in campo sentimentale vi aprirà strade finora inimmaginabili. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Per colpa di Saturno e Giove avversi, provate a evitare acquisti non preventivati. Siate anche disponibili a sacrificare un po’ del vostro tempo e denaro. Misurate i vostri passi e riflettete sulle strategie da adottare per realizzare quello che avete in mente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Visto che Venere è quadrata a Nettuno, tentate di leggere fra le righe le cose che il partner vorrebbe dirvi. Non è possibile esprimere sempre tutto con le parole. Giove è amico: conoscerete persone straniere con cui instaurare un confronto costruttivo e interessante. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Con Saturno indifferente, avrete la sensazione che ci sia un profondo abisso tra voi e i vostri soci, ma facendo il minimo sforzo, uscirete da ogni conflittualità. Sul lavoro sarete affiancati da collaboratori che vi garantiranno efficienza ed efficacia di intenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Per merito di queste stelle favorevoli, chi è in coppia vedrà progredire lietamente la propria vicenda amorosa. Per i single, incontri dai risvolti lusinghieri. Con Mercurio complice, il momento è buono per affrontare esami o fare dei corsi di aggiornamento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Se siete innamorati, in vista qualche sorpresa. Riuscirete a mettere in secondo piano le intemperanze. Siete soli? Le emozioni vi faranno saltare alle stelle. Occhio a non rovinare l’intesa a due con un atteggiamento capriccioso ed eccessivamente pretenzioso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

