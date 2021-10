Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 ottobre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

A causa di Marte contrario, gli impegni si accavallano come le onde del mare che vi trovate ad attraversare. Cercate di fare una selezione e rinviate il rinviabile. Perché concentrate l’attenzione soltanto sui lati critici della relazione di coppia che state vivendo? Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

