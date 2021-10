Oroscopo di domani 29 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 29 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Siete alla ricerca di un lavoro o ne cercate uno più sicuro? Tentate la fortuna, bussate a qualche porta. L'esito positivo non dovrebbe farsi attendere. La Luna in Leone vi guarda con occhi innamorati e vi esorta a chiarire un malinteso con un amico.

Toro

Se tutto girerà per il verso sbagliato, la responsabilità sarà della Luna in Leone quadrata a Urano nel vostro cielo. Sdrammatizzate, una risata vi salverà! Tale aspetto Luna-Urano renderà il vostro umore ballerino. Ci vorrà uno sforzo per orientarvi sul da farsi.

Gemelli

Oggi gongolerete, e a ragion veduta: la Luna nel segno del Leone vi spianerà la strada. Avrete gratificanti dimostrazioni di simpatia. Desistete, l'amore non si può suggerire, tanto meno imporre, dunque rassegnatevi e guardate oltre.

Cancro

Non perdete tempo in cose che non vi convincono. Convogliate forze e capacità in qualcosa di nuovo, in cui vi identificate e che vi attrae. Con Marte avverso, guiderete in modo pericoloso. Manovre, sorpassi, parcheggi da... urlo! Occhio!

Leone

Per colpa della Luna nemica di Saturno e Urano, dovrete affrontare delle questioni poco gradite, ma non vi mancherà la forza per combattere contro qualsiasi difficoltà. È inutile ostinarsi a voler convincere chi ha dimostrato di avere opinioni e sensibilità diverse...

Vergine

Sfruttate appieno il vostro sesto senso. Basterà aggiungere un pizzico di grinta, e realizzerete meraviglie per la gioia di colleghi e superiori. Certe abitudini, soprattutto quelle alimentari, sarebbero subito da rivedere. È in gioco il vostro benessere.

Bilancia

Giornata che prende quota in modo più accettabile, grazie alla Luna in Leone, dunque bendisposta nel vostri confronti. L'energia ne uscirà rafforzata. Anche i single irriducibili capitoleranno: un incontro fatale spazzerà via ogni indecisione e timore.

Scorpione

Sarete messi sotto torchio da una Luna in Leone che si farà in quattro pur di non darvela vinta. Che fare? Pazientate e aspettate momenti migliori. Non indugiate, tiratevi su le maniche e dimostrate di saper essere dei grandi lavoratori, se ne vale la pena.

Sagittario

Venere in congiunzione nelle questioni di cuore vi dà una mano. Ma non forzate le situazioni che non sono ancora mature, anche se siete fortemente tentati a farlo. Con il sorriso che avrete oggi, la persona che amate non riuscirà a negarvi nulla. Non approfittatene, però!

Capricorno

A causa di Mercurio e Marte in quadratura dalla Bilancia, lavorerete e studierete sforzandovi un po' per ottenere quei risultati che raggiungete normalmente senza fatica. Marte promette passione, audacia, slancio: anche troppo... dunque moderatevi. Se siete soli, ammalierete una persona speciale.

Acquario

La Luna in opposizione, dal segno del Leone, vi tartassa. Azioni un po' avventate e l'inquietudine potrebbero catapultarvi in circostanze fastidiose. Se siete single e avete messo gli occhi su una persona, fidatevi del vostro intuito. Giove farà il resto.

Pesci

Saturno vi spinge ad essere premurosi e presenti con un familiare anziano. Lo renderete felice con una semplice visita e un regalo semplice ma sincero. Non sarà facile combinare le diverse esigenze tra voi e il partner, ma con un po' di pazienza ce la farete.

