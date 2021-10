Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 ottobre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 ottobre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Giornata che prende quota in modo più accettabile, grazie alla Luna in Leone, dunque bendisposta nel vostri confronti. L’energia ne uscirà rafforzata. Anche i single irriducibili capitoleranno: un incontro fatale spazzerà via ogni indecisione e timore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata