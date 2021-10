Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

A causa di Mercurio e Marte in quadratura dalla Bilancia, lavorerete e studierete sforzandovi un po’ per ottenere quei risultati che raggiungete normalmente senza fatica. Marte promette passione, audacia, slancio: anche troppo... dunque moderatevi. Se siete soli, ammalierete una persona speciale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

