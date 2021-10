Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 ottobre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Venere in congiunzione nelle questioni di cuore vi dà una mano. Ma non forzate le situazioni che non sono ancora mature, anche se siete fortemente tentati a farlo. Con il sorriso che avrete oggi, la persona che amate non riuscirà a negarvi nulla. Non approfittatene, però. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

