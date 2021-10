Oroscopo di oggi 30 ottobre 2021

Oroscopo oggi 30 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Se siete single, con Venere e Giove che vi affiancano, proverete un terremoto di emozioni, una più intensa dell'altra, al solo cospetto di una certa persona. Giove e Saturno in sestile potranno portarvi al matrimonio o alla convivenza. Consoliderete le scelte amorose.

Toro

Spegnerete il fuoco, liberandovi di quei collaboratori che sono poco utili alla vostra attività, e vi circonderete di quelli più affidabili e propositivi. Se un amico vi creerà difficoltà e seminerà contrasti, uscirete d'impaccio con un certo savoir-faire.

Gemelli

Se siete alla ricerca di un lavoro sicuro, potete contare sull'aiuto prezioso di Giove e Saturno. Siate fiduciosi e datevi da fare come potete. Con un tale Giove, sarete una potente calamita anche per le persone che non vi suscitano interesse.

Cancro

Per colpa di Marte e Plutone avversi, non abusate delle vostre energie, valutatele concretamente e aspettate il momento giusto per dare impulso a ciò a cui tenete. Plutone è in opposizione in Capricorno: non è il periodo adatto per trattative o transazioni finanziarie.

Leone

La Luna sorride a Mercurio e Venere, ma sgrida Giove. Renderete i vostri progetti più realizzabili e dimostrerete agli altri di che pasta siete fatti! La chiave dell'intesa è la comunicazione profonda che accende i sensi. L'altro prenderà l'iniziativa e voi cederete.

Vergine

Single? È inutile che scalpitiate. Presto la situazione affettiva cambierà a vostro favore. Ma ricordate che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno! Marte amico dal pomeriggio vi alleerà alle persone giuste. Farete degli affari, portando a casa bei guadagni.

Bilancia

Per merito della Luna alleata con Mercurio, giornata intensa, esuberante. Piacerete a chi amate per il vostro modo diretto e un po' irruente, ma sempre seduttivo. Sarete lanciatissimi, l'ambizione riceverà delle gratificazioni importanti. Capacità di far fronte agli impegni.

Scorpione

A causa della Luna storta di oggi, trascorrerete un sabato un po' nervoso, sarete assillati da mille problemi di poco conto che però assommati tra loro... Saturno è ostile al Sole nel vostro segno, siete chiamati ad essere seri, rigorosi, con i piedi per terra.

Sagittario

Tutti vi vogliono, tutti vi cercano, perché con il vostro buonumore e la dialettica frizzante riuscite sempre e comunque a trasmettere allegria agli altri. Chi è in coppia non complichi ciò che è semplice, genuino. Meno capricci e più empatia per chi è solo.

Capricorno

Un gesto dettato dall'astuzia vi agevolerà nel risolvere una lungaggine burocratica che impediva un programma, tra il plauso di colleghi e capi. Partner esigente, ma poi si ammorbidirà. Single? Avrete delle sorprese per desideri maliziosi e intriganti.

Acquario

Con la Luna sfavorevole, i vostri slanci verranno accolti a braccia aperte, le bizze un po' di meno. Non fate pagare alla dolce metà i vostri sbalzi d'umore. Non distraetevi per motivi che non vale la pena considerare. Incontri interessanti, invece, per i cuori solitari.

Pesci

Grazie a Marte in Scorpione dal pomeriggio, vi guarderete intorno con sicurezza e vi imporrete all'attenzione di collaboratori e superiori con le capacità e il talento. Situazioni nuove e impreviste vi stimolano, a incitandovi verso nuovi traguardi, nuove concretizzazioni.

