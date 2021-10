Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 30 e domani 31 ottobre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 ottobre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

A causa della Luna storta di oggi, trascorrerete un sabato un po’ nervoso, sarete assillati da mille problemi di poco conto che però assommati tra loro... Saturno è ostile al Sole nel vostro segno, siete chiamati ad essere seri, rigorosi, con i piedi per terra. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata