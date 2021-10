Oroscopo di domani 1 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 1 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Mercurio in opposizione riceve il trigono di Giove. A trarne beneficio è soprattutto il rapporto di coppia. Seguite il consiglio di un amico. Dialogo chiarificatore con il partner, finalmente senza quello sguardo indagatore che vi imbarazza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Dalla vostra parte la Luna e Plutone in trigono e Nettuno in sestile: forti e romantici i sentimenti, solo l’eros lascia un po’ a desiderare. Creativi ma concreti, con qualche piccola modifica le vostre idee risultano applicabili alla realtà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Giornata serena per chi si concentra esclusivamente sul proprio relax, senza dar peso alle richieste altrui e tantomeno alle beghe familiari. Bene i contatti sociali, soprattutto se non sfiorate l’argomento denaro e non avete il business come finalità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia il partner ad agire al posto vostro, muovetevi con tempestività. Utile, anzi urgente, prefiggersi un obiettivo anche al lavoro, vista la mole di impegni che vi aspetta! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete più concreti e costruttivi. Meno propensi a sprecare risorse, oggi vi dedicherete a risolvere le questioni più urgenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La Luna nel vostro segno promette ma non mantiene, tutta colpa di Venere e Nettuno disarmonici, che complicano le relazioni interpersonali. Il fai da te è la valvola di sfogo in questa giornata storta, concentrarvi sulla manualità vi rilassa e vi distrae. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Un corso di aggiornamento può migliorare la vostra professionalità, impegnatevi a seguirlo anche se vi costa tempo, denaro e un po’ di fatica. Più creativi attraverso lo scambio sociale, con gli altri idee e ispirazioni si movimentano piacevolmente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Di fronte a un’emergenza di lavoro non vi tirate indietro, dare una mano ai colleghi è doveroso, anche se non siete coinvolti in prima persona. Buoni consigli tra amici: il vostro senso pratico, unito alla creatività, si rivela preziosissimo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Il pezzo forte è la bella Venere nel vostro segno, peccato però sia avversata dalla Luna. Meno allegria e piacere, più incombenze e dovere. Qualche complicazione ritorna dal passato, forse un segreto, che oggi rischiate di pagare più caro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Vitali, grazie al bel trigono Luna-Plutone, e anche propensi a ritagliarvi il giusto spazio per lo svago. In primo piano sport e passeggiate nella natura. Ecologia tra i vostri interessi principali, è ora di prendere posizione a partire dalla raccolta di firme. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Luna malinconica, meno male che a tirarvi su provvede il trigono di Mercurio a Giove nel segno, l’ideale per concludere ottimi affari. Positivi anche in amore: se non eravate convinti di dar seguito a una storia, qualcosa vi farà cambiare idea. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

La Luna all’opposizione vi vorrebbe più razionali, immersi nel qui e ora, ma è impossibile: è al futuro che proiettate tutta la vostra creatività. Vecchi amici su cui fare affidamento, tra voi non occorrono parole, vi capite già al primo sguardo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

