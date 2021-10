Oroscopo di oggi 31 ottobre 2021

Oroscopo oggi 31 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Per colpa di Plutone ostile dal Capricorno, avrete a che fare con la gelosia, che emergerà in modo improvviso e forse immotivato, nella vostra storia. Anche se dovrete aspettarvi qualche contrattempo provocato da Plutone, riceverete novità da Urano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Giornata spassosa, all’insegna della coppia alleata Luna-Urano, che si darà da fare per aiutarvi a trascorrere le ore in modo frizzante e divertente. Curate i vostri interessi economici e non fatevi ingannare da soluzioni solo in apparenza vantaggiose. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

La Luna è malandrina, e se non siete soddisfatti della piega che le cose stanno prendendo e conoscete qual è la soluzione migliore, fatela venire fuori. Quando un merito è veramente effettivo e tangibile, è in grado di riconoscerlo anche un estraneo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Se la persona di cui siete innamorati vi resiste, sparite per un po’ e potete scommetterci che da inseguitori diventerete subito inseguiti! Potrebbero verificarsi eventi imprevisti o essere voi stessi a determinare cambiamenti importanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con Saturno opposto dall’Acquario, se le cose non vanno come vorreste, non continuate a sopportare sperando che la situazione cambi. Dateci un taglio! Giove vi rema contro: non invischiatevi in questioni legali ed evitate di firmare contratti poco chiari. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Il Sole in Scorpione in sestile alla Luna vi farà diventare più persuasivi e sarete in grado di offrire al partner la sicurezza e la stabilità di sentimenti che vi chiede. Ricordate che non sempre quello che in passato ha funzionato è la risposta ai problemi di oggi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Grazie a Mercurio, Venere e Giove, saprete parlar chiaro, dire le cose giuste e fare le mosse vincenti per conquistare qualcuno che vi interessa. Marte vi regala uno slancio vigoroso, che vi rende capaci di sintonizzarvi anche su ritmi di vita sostenuti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Con il Sole complice della Luna, potreste dover scegliere tra l’amore di due persone, ma se ascolterete il vostro cuore, la scelta non sarà faticosa. La vita affettiva sarà un po’ contrastata, ma anche tanto coinvolgente, anzi ardente come non mai. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Il ménage a due andrà incontro a nuove emozioni, introducendo un repertorio fantasioso e coinvolgente. Single? Audacia nelle conquiste. Non avrete molte briscole da giocare sul lavoro, ma riuscirete egualmente a riportare delle buone soddisfazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Molte delle imprese che impronterete oggi nasceranno sotto una buona stella. Tante idee, abilità nel realizzarle. L’aiuto di un collega è assicurato. La Luna nell’amica Vergine vi permetterà di conciliare con il partner tempi, opinioni e desideri differenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Sarà bello tenere stretto fra le braccia chi amate, con la magnifica consapevolezza di potervi dissetare alla fonte dell’armonia e della stabilità. Sottoporrete all’attenzione di un capo un progetto. Sarete disponibili ad accogliere critiche e consigli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Nettuno continua il suo transito nel segno: meglio non dare credito a certe apparenze, perché rischiate di ritrovarvi con un pugno di mosche in mano. Non deluderete le aspettative della persona del cuore e potrete guidarla in un territorio appassionante. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

