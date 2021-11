Oroscopo Ariete di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 novembre?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Plutone alto nel cielo in quadratura vi propone traguardi ambiziosi per la vostra carriera, frenati però dalle critiche di Mercurio all’opposizione. Braccio di ferro tra famiglia e aspirazioni personali, vincerà la situazione più importante per voi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

