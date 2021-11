Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 2 e domani 3 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 novembre 2021?

Bilancia

Mercurio nel vostro segno dovrebbe sostenervi, ma sotto il tiro di Plutone contrario perde energia, così come le vostre parole perdono mordente. Se in famiglia tira aria di tempesta, tagliate la corda e rinviate i chiarimenti a momenti più quieti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

