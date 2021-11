Oroscopo di oggi 2 novembre 2021

Oroscopo oggi 2 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Plutone alto nel cielo in quadratura vi propone traguardi ambiziosi per la vostra carriera, frenati però dalle critiche di Mercurio all’opposizione. Braccio di ferro tra famiglia e aspirazioni personali, vincerà la situazione più importante per voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

La Luna parla di lavoro, ma nel tempo libero è sul vostro benessere che dovrete concentrarvi: tanto per cominciare, non esagerando a tavola! Imparate a bere molta acqua naturale e a mettere nel piatto grosse porzioni di verdura poco condita. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Luna amica del vostro segno, il suo bianco raggio addolcisce i sentimenti e concentra l’attenzione sugli affetti familiari, l’arte e la creatività. Spese importanti ma già in calendario, non solo abbigliamento, purtroppo anche multe e tasse! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

A rendervi ermetici oggi la quadratura Mercurio-Plutone. Non che il partner sia tanto loquace, anzi, sembrate non avere nulla da dirvi. Luna storta per entrambi, rinunciate ai chiarimenti: posizioni troppo divergenti per trovare un accordo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Martedì da vincenti, come si conviene al combattivo re della foresta, con l’artiglio proteso, pronto a colpire. Ambiente competitivo ma stimolante. Luna e Mercurio dalla vostra, soluzioni rapide e innovative fanno centro al momento giusto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Privilegiato il settore commerciale, sgobbate molto ma guadagnate bene, anche se tanti soldi entrano e tanti ne escono: la famiglia costa! Soddisfatti del vostro tran tran: coccole al gatto, spesa veloce e relax in compagnia di un buon libro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Mercurio nel vostro segno dovrebbe sostenervi, ma sotto il tiro di Plutone contrario perde energia, così come le vostre parole perdono mordente. Se in famiglia tira aria di tempesta, tagliate la corda e rinviate i chiarimenti a momenti più quieti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Tanti pensieri nella testa ed emozioni nel cuore, ma l’imperativo resta il silenzio, perciò vi tenete tutto dentro ostentando una facciata impassibile. Colpa della Luna, immobile e malinconica in dodicesima Casa e di Saturno, che frena sul divertimento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Avrete buone chance di miglioramento, sia nel posto di lavoro che vi trovate ad occupare, sia che vogliate tentare qualche attività extra. Seguite il consiglio di un amico a fare jogging, scoprirete quanto vi aiuta una corsetta all’aria mattutina. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Plutone nel vostro segno bisticcia con Mercurio, che vi spinge a fare progetti arditi e del tutto irrealizzabili. Attriti al lavoro con il capo. Il self-control fa miracoli, ma quando le provocazioni sono troppe e incessanti, faticate a reggere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Alla ricerca di un lavoro, compilate il curriculum, facendo mente locale su tutte le attività, i corsi, le esperienze professionali accumulate. Non vi aspettate un lavoro sotto casa, ben felici di andarvene lontano, purché lo stipendio sia buono. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Luna e Mercurio misteriosi celano persino l’evidenza: state sicuri che se avete un segreto da nascondere, con la loro complicità, tale rimane! A tenervi bordone i soliti vecchi amici che, anche se di poche parole, vi affiancano, garantendovi appoggio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

