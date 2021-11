Oroscopo di oggi 3 novembre 2021

Oroscopo oggi 3 novembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Il sentimento trabocca esplosivo come è tipico del segno, ma anche viziato da atteggiamenti eccessivi, che rischiano di allontanare chi vi è accanto. Gli altri, più moderati di voi, vi giudicano con occhio critico: teste calde incapaci di controllarsi... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Amate il vostro lavoro e lo svolgete con passione, al di là dell’aspetto remunerativo. Vi sostiene un’atmosfera complice e collaborativa. Con i colleghi volete stringere amicizia, cercando occasioni di incontro anche fuori dall’ufficio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Idee geniali, trovate soluzioni istantanee a problemi che hanno confuso tutto lo staff, o magari rischiato di mandare in tilt un progetto. Benone anche un esame, dopo un attimo di smarrimento iniziale infilate tutte le risposte una dietro l’altra! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Lunatici per carattere, ma doppiamente lunatici oggi, sotto il tiro di Luna e Mercurio disarmonici. Malumori al lavoro e qualche muso lungo in famiglia. Essenziale non ingigantire i problemi, evitando di drammatizzare per una parola fuori posto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Un proficuo mercoledì di trattative, contratti, firme: tutto va come previsto. Con la vostra spigliatezza vi fate girare il mondo attorno a un dito. Scoprirete di avere molti punti in comune con una persona che lavora con voi: approfondite la conoscenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Rispettivamente posizionati nei settori delle finanze e del lavoro, la Luna e Giove oggi vi fanno spendere, ma anche guadagnare. Buoni acquisti online e buoni affari anche per chi vende, puntando ad allargare il giro con l’e-commerce. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La giornata inizia col piede giusto, ovvero con Luna e Mercurio nel segno e il favore di Venere e Giove: tutto perfetto, l’amore, il lavoro, i guadagni… Solo la famiglia vi annoia un po’, sotto l’effetto di Plutone che ha sempre qualcosa da ridire. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Presi da mille interessi, avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire a portarle a termine. Occupatevi delle priorità. Sarete in grado di trovare delle buone soluzioni per le questioni professionali più urgenti e delicate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Ottima giornata, coccolati dalla coppia Luna-Mercurio e da Giove in sestile. Privilegiati i contatti, benone anche gli affari, compresi quelli di cuore. Instaurare nuove collaborazioni non vi riserverà sorprese sgradite, anzi sarà la strategia vincente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Le altrui esitazioni sono un fattore di disturbo per la vostra natura pratica e razionale, soprattutto quando c’è in gioco la credibilità professionale. Evitate di assumere un ruolo di responsabilità e organizzazione anche quando non vi compete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Col partner formate una coppia perfetta: voi siete il pilota, lui o lei il navigatore, che vi dice dove osare e dove invece andare cauti. Siete in forma e ne andate orgogliosi, quindi elargite consigli sul perfetto stile di vita, ovvero il vostro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Rispetto alla vita pratica e ai ritmi veloci oggi vi sentite… un pesce fuor d’acqua! Le vostre energie sono tutte rivolte alla ricerca di suggestioni. Bisogno d’interiorità e desideri inespressi I sogni liberano l’inconscio da angosce e paure: giocateli al Lotto! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

