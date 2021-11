Oroscopo di domani 5 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 5 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Giornata sotto tono, di grandi iniziative proprio non se ne parla: il lavorio oggi è tutto interiore, al massimo nel tempo libero vi date al bricolage. Desideri e malumori tutti chiusi nell'anima, se non siete pronti a svelare i vostri segreti, non lo farete.

Toro

Partner geloso, perfino più possessivo di voi, sarà questo il vostro karma: vi tocca pagare per tutte le pretese accampate un tempo su di lui (o lei). Come recita il proverbio, "chi la fa l'aspetti": ora provate cosa significa sentirsi il fiato sul collo.

Gemelli

Luna stacanovista, il lavoro è il leitmotiv della giornata anche perché la situazione attuale mette alla prova le vostre doti di duttilità e inventiva. Risolvere complicazioni aziendali o barcamenarvi tra questioni intricate può diventare una passione!

Cancro

Luna e Nettuno dolcissimi, per una giornata tutta dedita all'amore, in barba a Venere e Plutone opposti e ipercritici nei confronti del partner. Tempo per i figli, perché trovino in voi importanti punti di riferimento e non smettano mai di sognare.

Leone

La giornata si prospetta in salita. L'invito delle stelle è di provare a risolvere le situazioni con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate. In famiglia, rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali sapete benissimo di avere torto.

Vergine

Se avete in programma un incontro importante per il vostro futuro, portate con voi il sorriso più smagliante e lasciate a casa le insicurezze. Siete ancora più motivati nel raggiungimento dei vostri obiettivi grazie allo stellium di pianeti in sestile.

Bilancia

Difficile vivere un amore segreto e unilaterale, magari l'altro non se lo immagina nemmeno e basta una parola o un gesto fuori posto per ferirvi. Finanze rimpolpate da piccoli guadagni, utili a concedervi incursioni consolatorie in pasticceria.

Scorpione

Quasi tutto il cielo a vostro favore, solo Giove e Urano a scompigliare le carte, ma se il primo è innocuo, del secondo meglio non fidarsi! Trattative difficili con un interlocutore imprevedibile che vi lascia intendere tutto e il contrario di tutto.

Sagittario

Venerdì sotto tono, la colpa datela pure al Sole e la Luna immobili in dodicesima Casa, mentre Nettuno v'impigrisce con una quadratura. Amate la famiglia, ma non fate l'errore di darla per scontata: gli affetti inossidabili sono le vostre radici.

Capricorno

Titolone sul quotidiano delle stelle: Venere entra nel vostro segno, incamminandosi verso Plutone che l'accoglierà con un abbraccio passionale. Focus sull'amicizia, che se con il benestare di Urano dovesse diventare amore… sarà affar vostro!

Acquario

Protetti dallo scudo di Giove e ne avete di che…! In pratica non sapete nemmeno voi cosa volete, ma vi sentite insoddisfatti su tutti i fronti. Tanto da fare in casa, se avete rinnovato il mobilio, oggi si ribalta tutto per fare spazio ai nuovi acquisti.

Pesci

L'immaginazione alimenta la creatività, sempre in fermento nella vostra mente iperattiva: musica, pittura, fotografia o poesia le arti preferite. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia e, quando serve, affidatevi all'intuito.

